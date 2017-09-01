Инфляционные ожидания населения освободили дорогу Центробанку

В августе они упали до исторического минимума

Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: Население не помешает ЦБ

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Бизнес пока не до конца осознал, что экономика переходит к режиму низкой инфляции Mikhail Galustov/Bloomberg

В августе население ждало, что в течение года цены вырастут в среднем на 9,5%, сообщил ЦБ со ссылкой на данные «инФОМа». Инфляционные ожидания достигли минимума за всю историю наблюдений. Сам регулятор снизил оценку инфляционных ожиданий c 4,1–4,2% в июле до 3,7% в августе.