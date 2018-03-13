Транснациональные корпорации стали платить меньше налогов

Их эффективные ставки снизились, несмотря на борьбу властей с уклонением от выплат

Статья опубликована в № 4524 от 13.03.2018 под заголовком: Налоги не догнали бизнес

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Несмотря на борьбу с уклонением от налогов, международным корпорациям удается платить меньше налогов Евгений Разумный / Ведомости

Крупные транснациональные корпорации стали платить налоги по значительно более низким ставкам, чем до финансового кризиса, показало исследование Financial Times (FT). Их средняя эффективная налоговая ставка снизилась с 26% в 2008 г. до 24% в 2016 г., а в 2000 г. она и вовсе была равна 34%. Это произошло, несмотря на международную борьбу с уклонением от налогов.

FT проанализировала, по каким ставкам платили налоги 10 крупнейших публичных компаний из девяти секторов экономики в течение 25 лет. Эффективная налоговая ставка показывает, какую часть прибыли они планируют отдать правительствам. Но она может сильно отличаться от реально уплаченной суммы в каждый конкретный год, так как компании могут откладывать выплату некоторых налогов.

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