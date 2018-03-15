Как Китай может изменить баланс в торговле с США на $100 млрд

Китай считает, что вина в сложившейся ситуации в торговле в основном лежит на США Jason Lee / Reuters

В прошлом Китай уже не раз повышал курс юаня, чтобы наладить отношения с США, обвинявших его в валютных войнах. Но теперь Пекину будет не так просто удовлетворить требования американского президента Дональда Трампа сократить дефицит США в торговле с Китаем на $100 млрд.

Главное препятствие заключается в том, что Китай уже и так сократил профицит во внешней торговле со многими странами. Профицит счета текущих операций Китая уменьшился с 9,9% ВВП в 2007 г. до 2,4% ВВП в 2017 г. «Но так получилось, что в торговле с США, Европой и Индией у него большой профицит», - отмечает Луис Куйс из Oxford Economics.

В прошлом году дефицит США в торговле с Китаем (включая Гонконг) достиг рекордных $375 млрд, по данным Бюро переписи населения США. Пекин оценивает дефицит в $276 млрд, но это тоже рекорд.

Экспорт играет важную роль для китайской экономики, поэтому Пекин наверняка попытается изменить торговый баланс за счет увеличения импорта из США, считают аналитики. Но этого может оказаться недостаточно. Например, в 2017 г. его импорт сельскохозяйственной продукции из США составил лишь $21 млрд, а в сфере энергетики - $9 млрд. «В краткосрочной перспективе единственный реальный способ изменить такое крупное число [$100 млрд дефицита] – это предпринять действия, которые с виду будут иметь большой, но на самом деле скромный эффект. Например, перенести окончательную сборку iPhone в другое место», - говорит Брэд Сетсер, старший научный сотрудник Council on Foreign Relations.

По данным США, в прошлом году они импортировали из Китая одних только мобильных телефонов, компьютеров и компьютерных аксессуаров на $148 млрд, это 29% от общего импорта. Причем зачастую Китай создает лишь небольшую добавленную стоимость для этих товаров, так как сам импортирует компоненты. Если Пекин захочет дать Трампу повод отпраздновать символическую победу, он может заставить Foxconn или других производителей электроники перенести завершаюшие этапы производства за границу.

При этом Китай считает, что вина в сложившейся ситуации в торговле в основном лежит на США. В частности, китайские чиновники указывают на ограничения США на поставки высоких технологий в Китай.

Большинство китайских аналитиков сомневаются в достижимости цели Трампа, даже если Пекин попытается это сделать. «Если США будут экспортировать только нефть, природный газ и сельскохозяйственную продукцию, но не будут активно увеличать высокотехнологичный экспорт, достичь целевых $100 млрд будет практически невозможно», - отмечает Лян Мин, директор Института международной торговли при Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества (CAITEC).

Перевел Алексей Невельский