Россияне потратили прибавку к зарплате по майским указам Путина на погашение долгов

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Согласно майским указам президента Владимира Путина реальные зарплаты учителей, врачей и ученых в 2018 г. должны составить 100–200% от средней по региону Евгений Разумный / Ведомости

Стремительный рост зарплат в начале года пока не вылился в адекватный ему рост потребления, замечает Игорь Поляков из ЦМАКПа: в среднем за январь – февраль реальные зарплаты выросли на 0,8% (со снятой сезонностью), в то время как покупки продовольствия – всего на 0,5%, непродовольственных товаров – на 0,3%. И это при том, что покупки непродовольственных товаров хорошо поддерживались потребительскими и автокредитами, обращает он внимание. Хотя индекс потребительской уверенности Росстата почти вышел на уровень 2014 г., само потребление восстанавливается медленнее, чем после кризисов 1998 и 2009 гг., говорит Поляков.

С этим согласны и аналитики ЦБ, несмотря на то что реальные зарплаты, по их оценке, выросли в I квартале 2018 г. на 9–10,5% в годовом выражении. Участники опроса «ИнФОМа» стали реже говорить, что у них были крупные расходы в последние три месяца, пишут они в комментарии по экономике.

Согласно майским указам президента Владимира Путина реальные зарплаты учителей, врачей и ученых в 2018 г. должны составить 100–200% от средней по региону. По оценке аналитиков ЦБ, по итогам девяти месяцев 2017 г. лишь треть из 5,6 млн «указных» бюджетников получали зарплату на требуемом уровне (об этом они писали в бюллетене «О чем говорят тренды», который может не отражать официальную позицию регулятора). Остальным на тот момент лишь предстояло ее повысить. В январе номинальные зарплаты в здравоохранении действительно выросли на 28% в годовом выражении, в образовании – на 18%, в науке – на 21%. Страховые пенсии неработающим пенсионерам в начале года были проиндексированы на 3,7%. Повышение зарплат по майским указам и индексация другим бюджетникам на 4% дали 3 п. п. роста зарплат в январе, оценивает ЦБ.