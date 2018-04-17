Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4549 от 17.04.2018 под заголовком: ЦБ подкормит мангустов

ЦБ снял табу с повышения ключевой ставки

Вместе с ростом доходности его облигаций это должно снизить давление на рубль
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ЦБ планирует в мае предложить инвесторам новый выпуск купонных облигаций Банка России (КОБР) на более привлекательных условиях, сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Игорь Дмитриев. «Мы несколько смягчим ограничения на цену, и здесь уже будет не с дисконтом к ключевой ставке возможность приобрести КОБР, а, даже если на аукционе выиграют эти заявки, с некоторой премией к ключевой», – сказал Дмитриев (цитаты по Reuters). Это позволит повысить привлекательность КОБР и побольше связать избыточной ликвидности на рынке, чтобы притянуть ставки межбанковского рынка к ключевой ставке ЦБ, пояснил он.

Очередное размещение 3-месячных КОБР на 700 млрд руб. планируется 17 апреля.

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