ЦБ снял табу с повышения ключевой ставки

Вместе с ростом доходности его облигаций это должно снизить давление на рубль

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Принимая решение о выпуске ОБР, ЦБ будет ориентироваться скорее на устойчивый характер профицита ликвидности, чем на его размер, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (на фото) Андрей Гордеев / Ведомости

ЦБ планирует в мае предложить инвесторам новый выпуск купонных облигаций Банка России (КОБР) на более привлекательных условиях, сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Игорь Дмитриев. «Мы несколько смягчим ограничения на цену, и здесь уже будет не с дисконтом к ключевой ставке возможность приобрести КОБР, а, даже если на аукционе выиграют эти заявки, с некоторой премией к ключевой», – сказал Дмитриев (цитаты по Reuters). Это позволит повысить привлекательность КОБР и побольше связать избыточной ликвидности на рынке, чтобы притянуть ставки межбанковского рынка к ключевой ставке ЦБ, пояснил он.

Очередное размещение 3-месячных КОБР на 700 млрд руб. планируется 17 апреля.