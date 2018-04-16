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Падение ставок рублевых вкладов в апреле ускорилось

Эксперты предсказывают скорое изменение ситуации из-за санкций и ослабления рубля
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За первую половину апреля как минимум 12 из 35 банков с наибольшими портфелями привлеченных средств населения ухудшили условия рублевых вкладов. Шесть из них входят в десятку лидеров рынка, по условиям депозитов которых ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку вкладов.

Этот индикатор за первые 10 дней месяца снизился еще на 0,13 процентного пункта (п. п.) до нового исторического минимума – 6,4%.

На этот раз доходность розничных вкладов в рублях сократили: Газпромбанк – на 0,2–0,5 п. п., Бинбанк – на 0,7 п. п., «ФК Открытие» – на 0,4–0,6 п. п., Промсвязьбанк – на 0,3–0,4 п. п., Совкомбанк – на 0,2 п. п.

Сбербанк впервые в этом году снизил ставки вкладов базовой линейки и депозитов для премиальных клиентов, причем существенно. «Снижение ставок по основной линейке составило 0,25–1,05 п. п., новый диапазон составляет 2,5–4,45%», – сообщила пресс-служба госбанка, назвав причиной коррекции рыночный тренд на падение ставок вслед за снижением ключевой ставки ЦБ.

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Комментарии  ()
bogdanov7080
16:21 16.04.2018
Ведомости! Сделайте простую вещь: 1. Откройте новое ООО с общей системой налогообложения в Москве с ОКВЭД "строительство, услуги, транспорт" - на любого вашего нормального сотрудника с личной региональной пропиской - прописка должна быть региональная, это важно. Сразу столкнетесь с проблемой юридического адреса в Москве. Оцените, сколько проблем получите. Раскрывать все проблемы не буду, но удивитесь... 2. Далее пусть этот сотрудник с региональной пропиской попробует открыть счета в 3-4 банках. Возьмем Сбер, Втб, Альфа, Газпромбанк. Отказ будет очень быстрый, Сбер скорее подтвердит. 3. Далее - и вот тут самое важное - ваше новое ООО заключает договор с 5-10 Индивидуальными предпринимателями. Ну все просто - вы строитель и нанимаете субподрядчиков (печники, каменщики, еще бог весть кто). У всех ИП уже должны быть действующие счета в банках, а лучше (это добавит страсти в наш эксперимент))) откройте новые ИП и откройте им счета. 4. Далее ваше новое, чистое ООО заключает договор с любой реальной и уважаемой фирмой на осуществление ремонта к примеру. Можете взять одно из ООО принадлежащих вашей редакции к примеру - с историей, уплатами налогов и прочей "чистой" атрибутикой. 5. Далее ваше ООО проводит работы привлекая 5-10 ИП субподрядчиков, вы подписываете все акты, ваше ООО выставляет счет заказчику. 6. Заказчик оплачивает счет вашему ООО и деньги без проблем приходят на счет вашего ООО. сумму возьмите позначительней, пусть это будет скажем 2,5 млн рублей 7. Далее вы оплачиваете проведенные работы вашим субподрядчикам - ИП. ИП - это печники, каменщики и прочие, пошли и сняли наличные в банкомате чтобы накормить детей. В их деревнях не принимают карточки в сельпо, а банкомат есть. 8. УРА - ваш счет заблокирован по 115 ФЗ. Вашу сделку банк посчитал обналом О чем это говорит: 1. В стране на данный момент де факто заблокирована сама возможность сотрудничества между ООО на ОСН и ИП на УСН. Это не законно, но это ФАКТ. 2. У ИП нет статуса юридического лица и он воспринимается банками как физик 3. Если еще 3 месяца назад действие 115 ФЗ носило предупредительный характер - вам банк писал, что вы попадаете под проверку и должны обосновать законность делаемых переводов на ИП, то теперь счет СПЕРВА блокируется и только потом вам предлагается ДОКАЗАТЬ что ваши действия это не обналичивание средств. Практика показывает - счет не будет разблокирован никогда. Действительно как вы докажете что не договорились со всеми этими ИП что они не принесут вам деньги за процент((( Очень вас прошу, проведите данное расследование, только действуйте четко последовательно. Суммы пусть будут побольше, ИП тоже. В стране идет уничтожение экономики, никакая "Высшая" школа не напишет о колосальных проблемах реального бизнеса. рабочие места не создаются, а против бизнеса действует фееричная презумпция абсолютной виновности уже даже не перед законом, а перед любым банкиром. Проблема носит фатальный и повальных характер.
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