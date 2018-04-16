Падение ставок рублевых вкладов в апреле ускорилось
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За первую половину апреля как минимум 12 из 35 банков с наибольшими портфелями привлеченных средств населения ухудшили условия рублевых вкладов. Шесть из них входят в десятку лидеров рынка, по условиям депозитов которых ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку вкладов.
Этот индикатор за первые 10 дней месяца снизился еще на 0,13 процентного пункта (п. п.) до нового исторического минимума – 6,4%.
На этот раз доходность розничных вкладов в рублях сократили: Газпромбанк – на 0,2–0,5 п. п., Бинбанк – на 0,7 п. п., «ФК Открытие» – на 0,4–0,6 п. п., Промсвязьбанк – на 0,3–0,4 п. п., Совкомбанк – на 0,2 п. п.
Сбербанк впервые в этом году снизил ставки вкладов базовой линейки и депозитов для премиальных клиентов, причем существенно. «Снижение ставок по основной линейке составило 0,25–1,05 п. п., новый диапазон составляет 2,5–4,45%», – сообщила пресс-служба госбанка, назвав причиной коррекции рыночный тренд на падение ставок вслед за снижением ключевой ставки ЦБ.
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