Максимальная ставка вкладов обновила исторический минимум

Теперь она опустилась до 7,075% годовых и будет еще ниже

Падение доходности рублевых банковских вложений продолжится вслед за снижением ключевой ставки ЦБ, обещают банкиры Евгений Разумный / Ведомости

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета комбинированных продуктов) десяти российских банков с наибольшими суммами депозитов населения в очередной раз обновило исторический минимум. За третью декаду января 2018 г. показатель снизился с 7,115 до 7,075% годовых, следует из статистики, опубликованной в четверг на сайте ЦБ.

С 2018 г. ЦБ рассчитывает средневзвешенную максимальную ставку по вкладам Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка ( РСХБ).

За период с 20 по 31 января ставки рублевых вкладов снизили два крупных розничных банка: ВТБ - на 0,1-0,35 процентных пункта (п. п.) и Бинбанк - на 0,3-0,5 п. п.

ЦБ рекомендует банкам при установлении ставок вкладов не превышать максимальную ставку топ-10 более чем на 2 п. п.

Падение доходности рублевых банковских вложений продолжится вслед за снижением ключевой ставки ЦБ, обещают банкиры. Уже на следующей неделе ставки вкладов может скорректировать Промсвязьбанк, сообщил его представитель.

Нейтральным для российской экономики уровнем ключевой ставки Центробанк считает 6-7%, сказала в четверг журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Но, конечно, нам придется определить, нащупать этот уровень постепенно. Будем смотреть, как реагируют все экономические показатели на наши действия. Но хотела бы отметить, что когда мы от жесткой политики перейдем к нейтральной, то тогда, в зависимости от девальвационных и проинфляционных рисков, уже возможно движение ставки в обе стороны», - сказала Набиуллина.

Банки за пределами первой десятки по привлеченным средствам населения также активно снижают ставки рублевых вкладов. За последние десять дней это сделали банк «Хоум кредит», «Юникредит банк», «Русский стандарт», УБРиР, Московский областной банк, Московский кредитный банк, «СМП банк».