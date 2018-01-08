Банки заплатят за вклады населения по максимальной ставке

М. Стулов / Ведомости

С нового года банки начнут платить за право привлекать средства населения по максимуму - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) повысило базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов с 0,12 до 0,15% от средних остатков по вкладам за квартал. Это максимальный уровень ставки, предусмотренный законом: повысить ставку сверх 0,15% без изменения закона нельзя, но можно увеличить ее временно - не более чем на 0,3% и лишь на два квартала подряд. Отчислять взносы по новой ставке банки начнут с I квартала 2018 г.

Дополнительная ставка взносов (ее уплачивают банки, завышающие ставки по вкладам по сравнению со среднерыночным уровнем на 2-3 процентных пункта) составит 0,075%. Повышенная дополнительная ставка (ее уплачивают банки с неустойчивым финансовым положением) составит 0,75%.

Решение поднять взносы совет директоров АСВ принял еше в октябре. За счет повышения правительство и ЦБ рассчитывают частично покрыть дефицит фонда, который стремительно расходовался последние годы, из-за чего финансировать выплаты пострадавшим вкладчикам начал ЦБ. На крупнейший страховой случай этого года — банк «Югра» — было потрачено 169,2 млрд руб. На 30 сентября АСВ заняло у ЦБ 768 млрд руб.