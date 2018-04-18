ВЭБ привлекут для продажи госимущества

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Чиновники привлекут для продажи гос­имущества ВЭБ: так они хотят увеличить стоимость государственных активов Евгений Разумный / Ведомости

Внешэкономбанк (ВЭБ) с помощью «дочки» «ВЭБ капитал» хочет структурировать сделки по «упаковке» и более выгодной продаже небольших госактивов, сообщил председатель банка Сергей Горьков. Об участии ВЭБа в экспертизе таких проектов банк и Росимущество договорились в феврале, рассказал он. Задача малой приватизации – продажа госдолей, пакетов акций и унитарных предприятий – усложнилась и нужен умный подход, объяснил Горьков.

«ВЭБ капитал» стал агентом правительства по организации сделок с госимуществом еще осенью 2010 г., но с тех пор провел лишь несколько сделок. В марте 2017 г. в материалах «ВЭБ капитала» говорилось, что структура готовит приватизацию еще трех активов: Института макроэкономики, Российского НИИ сельскохозяйственных приборов и Центрального НИИ кожевенно-обувной промышленности. Теперь «ВЭБ капитал» сможет участвовать в их экспертизе.