Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4550 от 18.04.2018 под заголовком: ВЭБ поможет приватизации

ВЭБ привлекут для продажи госимущества

Это поможет увеличить стоимость госактивов, рассчитывают чиновники
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Внешэкономбанк (ВЭБ) с помощью «дочки» «ВЭБ капитал» хочет структурировать сделки по «упаковке» и более выгодной продаже небольших госактивов, сообщил председатель банка Сергей Горьков. Об участии ВЭБа в экспертизе таких проектов банк и Росимущество договорились в феврале, рассказал он. Задача малой приватизации – продажа госдолей, пакетов акций и унитарных предприятий – усложнилась и нужен умный подход, объяснил Горьков.

«ВЭБ капитал» стал агентом правительства по организации сделок с госимуществом еще осенью 2010 г., но с тех пор провел лишь несколько сделок. В марте 2017 г. в материалах «ВЭБ капитала» говорилось, что структура готовит приватизацию еще трех активов: Института макроэкономики, Российского НИИ сельскохозяйственных приборов и Центрального НИИ кожевенно-обувной промышленности. Теперь «ВЭБ капитал» сможет участвовать в их экспертизе.

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