Почему повышение пенсионного возраста неизбежно

Эксперты обсуждают котировки будущего пенсионного возраста Евгений Разумный / Ведомости

Вопрос о повышении пенсионного возраста назрел, заявил в апреле премьер Дмитрий Медведев, государство должно ориентироваться на реалии в части продолжительности жизни россиян (цитата по «Интерфаксу»). Сейчас на пенсию в России женщины выходят в 55 лет, мужчины – в 60, эти возраста были установлены еще в 1932 г., когда в СССР ввели пенсии по старости. Однако в марте президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что пенсии россиян должны индексироваться выше инфляции, а разрыв между пенсией и зарплатой, которую человек получал, нужно сократить. Сложно будет сделать это без повышения налогов или пенсионного возраста, говорил министр экономического развития Максим Орешкин в программе «Познер».

Не могли решиться

Чиновники финансово-экономического блока достаточно давно пришли к консенсусу, что возраст выхода на пенсию нужно повысить, рассказывает федеральный чиновник. Минфин в 2016 г. предлагал сдвинуть его до 65 лет и мужчинам, и женщинам с шагом 6–12 месяцев в год. На необходимости повышения давно настаивает и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина. Разработанная им стратегия предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 г.

Очевидно, что уже все министерства, которые участвуют в обсуждении вопроса о пенсионном возрасте, согласились с неизбежностью повышения, отмечает федеральный чиновник. Никаких решений по этому поводу сейчас в правительстве не готовится и не обсуждается, заявил представитель социального вице-премьера Ольги Голодец. Специальных совещаний действительно не проводилось, продолжает федеральный чиновник, но это было бы странно, ведь решение в Госдуму будет вносить уже новое правительство. В финансово-экономическом блоке правительства есть консенсус, что повышение неизбежно, говорит другой федеральный чиновник. Представители Минфина и Минэкономразвития отказались от комментариев, ЦБ на запрос не ответил.

Но принять назревшее решение власти до сих не могли, несмотря на все проблемы пенсионной системы и бюджета. Осенью правительство обсуждало альтернативу – повысить не пенсионный возраст, а минимальный трудовой стаж, дающий право на пенсию по старости, рассказывали федеральные чиновники. Это по их задумке должно было мотивировать людей дольше работать и выходить из серого сектора.

На этот раз реформа состоится, уверены опрошенные «Ведомостями» экономисты. Она давно назрела из-за дефицита бюджета ПФР, считает директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова. Повышение возраста неизбежно, иначе для балансировки пенсионной системы придется повышать налоги, замечал главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Нерешительность властей можно понять – решение будет крайне непопулярным.

Опросы говорят о негативном отношении населения к этой идее. Согласно прошлогоднему опросу НИУ ВШЭ, лишь 21% россиян считает, что пенсионный возраст должен быть выше, чем сейчас. Больше всего россиян возмущает отсрочка периода двойных выплат, когда они получают и пенсию, и зарплату одновременно, отмечается в работе экспертов РАНХиГС «Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски». 64% мужчин и 73% женщин продолжают трудиться по достижении пенсионного возраста, говорит соавтор научно-исследовательской работы, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования ­РАНХиГС Юрий Горлин, люди работают в среднем еще 5–8 лет.

Половина из них не уходят из-за угрозы бедности, отмечала директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова, и выйдут на пенсию, если она составит хотя бы 40% зарплаты (сейчас 35%). Правда, формально утверждать, что без пенсии все эти люди бедные, нельзя, продолжает Овчарова: у 2/3 работников зарплата выше 1,5 прожиточного минимума, но как бедность россияне воспринимают не заработок на уровне прожиточного минимума, а несоответствие более высокому стандарту жизни.

Есть и другие возражения. Продолжительность жизни в России, хоть и растет, пока остается низкой, особенно у мужчин, которые на пенсии проводят в среднем 16 лет (женщины – 26). В 2016 г. до пенсионного возраста в России не дожили более 30% мужчин – таковы итоги исследования, проведенного по заказу Пенсионного фонда Институтом медицины труда РАН, НИИ труда и социального страхования и др. («Ведомости» ознакомились с презентацией). У женщин статистика лучше: до пенсионного возраста дожили 93,3%.

Не смогут отказаться

В пенсионной системе России накопилось слишком много проблем. Она солидарная и размер пенсий зависит прежде всего от соотношения работников, которые платят страховые взносы, и пенсионеров, которые получают выплаты, отмечается в научно-исследовательской работе РАНХиГС. В 2015 г. доля населения в пенсионном возрасте, по данным Росстата, составляла 25%, а к 2030 г. вырастет до 28%. А в 2030-е гг., по долгосрочному прогнозу Минэкономразвития, пенсионеров в России будет столько же, сколько плательщиков взносов. Это значит, что производительность труда работника должна будет позволять ему обеспечивать себя, свою семью и еще одного пенсионера, пишут эксперты РАНХиГС. Треть россиян к тому же получают досрочные пенсии по старости, напоминают они.

Плательщиков взносов же становится меньше. Из-за демографической ямы на рынок труда выходит малочисленное поколение, рожденное в 1990-е гг., а многочисленное поколение 1950-х гг., напротив, его покидает. В прошлом году на рынке труда появились первые признаки дефицита кадров: численность рабочей силы в России сократилась на 500 000 человек до 76,3 млн.

Денег не хватает не только из-за плохой демографии. В России по-прежнему велика неформальная занятость: около 30% россиян почти всю жизнь работают неофициально и взносы в пенсионную систему за них не уплачиваются, оценивает старший научный сотрудник НИФИ Минфина Татьяна Омельчук. Кроме того, с 1930-х гг. люди стали позже выходить на рынок труда: не в 18 лет, а после окончания вуза – стаж уплаты взносов сократился, добавляет она.

Поскольку продолжительность жизни россиян растет, на пенсии они проводят все больше времени, которое должно быть оплачено, и заработать на «достойную старость» становится невозможно, писал Кудрин в «Вопросах экономики». В 2016 г. пенсия россиянина, по данным Росстата, составляла около 35% от зарплаты. Если не повышать пенсионный возраст, к 2030 г. соотношение снизится до 31%, а в 2050 г. – до 26,7%, делится расчетами Омельчук. Чтобы сохранить пенсию в 35% от заработка без повышения пенсионного возраста, нужно либо повысить на 5 п. п. страховые взносы в ПФР (сейчас с зарплаты до 1,02 млн руб. отчисляется 22%, свыше этой суммы – 10%), либо увеличить бюджетный трансферт на покрытие дефицита ПФР с 2,3% ВВП в 2016 г. до 3,6% в 2050 г., пишут эксперты РАНХиГС.

Конвенция Международной организации труда (МОТ) требует, чтобы пенсия составляла минимум 40% от зарплаты, этот уровень заложен и в Стратегию развития пенсионной системы России до 2030 г. Но у МОТ своя методология, говорит Горлин: расчет ведется для определенной профессии с широким охватом работников, при стаже не менее 30 лет, по отношению к зарплате за 2–3 года до выхода на пенсию, учитывается подоходный налог, доход супруга и др. При таком подходе коэффициент замещения для пенсии по старости в России в 2016 г. составлял более 50%. Такое соотношение может быть только при не очень больших зарплатах. Если человек получал достаточно высокую зарплату, никакая страховая пенсионная система не сможет обеспечить пенсию в 40% от нее, отмечает Горлин.

Как и кому повышать

Главная проблема не «повышать возраст или нет», а насколько и какими темпами, рассуждает Омельчук. Предложение увеличить пенсионный возраст всем до 65 лет с шагом по году в год слишком радикально, считает Горлин. Вариант ЦСР – 65 лет для мужчин и 63 года для женщин – экономически выгоден, но также чреват неоправданными социальными рисками, считают эксперты РАНХиГС.

Женщины в России живут дольше и с точки зрения демографии справедливо повысить им возраст выхода на пенсию до уровня мужчин, рассуждает Омельчук: сначала уравнять всем до 60 лет, а потом повысить до 63. Но гендерные традиции в России требуют установить мужчинам более высокий возраст, признает она. Возможности повысить пенсионный возраст мужчинам крайне ограничены: вероятность дожить от 20 лет до пенсионного возраста и продолжительность жизни на пенсии у них одни из самых низких среди стран с развитыми пенсионными системами, замечает Горлин. Зато у женщин эти параметры одни из самых высоких, добавляет он. Поэтому нужно поднять женщинам пенсионный возраст и сократить разрыв с пенсионным возрастом мужчин. Но из-за гендерных стереотипов это непроходной вариант, рассуждает Горлин.

Кроме того, сейчас доля работающих пенсионеров после достижения 63 лет мужчинами и 60 – женщинами становится существенно ниже 50%, продолжает он. Поэтому самый рациональный вариант – 62–63 для мужчин и 59–61 лет для женщин. Чтобы не вызвать напряжения в обществе, в первые 4–6 лет реформы повышать необходимо с шагом три месяца в год, считает Горлин. Это позволит людям лучше адаптироваться к изменениям на рынке труда, снизит риски безработицы в предпенсионных возрастах.

Другой способ снизить эти риски – дать человеку возможность выйти на пенсию в любой момент после достижения «старого» пенсионного возраста, но при условии, что он все время будет получать пониженную пенсию – чем раньше, тем меньше, предлагают эксперты РАНХиГС.

Что это даст

Если пенсионный возраст будет повышен, правительство сможет индексировать страховые пенсии, без фиксированной части, выше инфляции, говорит Омельчук, при повышении до 63 лет для всех пенсия работника с 35-летним стажем и средней зарплатой в стране к 2030 г. составит 40% от зарплаты.

Если сохранить существующую пропорцию, 75–80% сэкономленных денег пойдет на повышение пенсий, а 20–25% – на покрытие бюджетного трансферта, рассчитали эксперты РАНХиГС. Тогда к 2050 г. доля пенсии относительно зарплаты вырастет на 2,4–4,4 п. п., а бюджет сэкономит 0,1–0,2% ВВП. Можно направить на увеличение пенсий и большую долю вырученных денег, считает Омельчук.

Повышение пенсионного возраста мужчин до 65 лет, а женщин – до 63 позволит за 16 лет увеличить пенсии в реальном выражении минимум на треть, прогнозирует ЦСР, средняя пенсия в итоге будет вдвое выше прожиточного минимума.

Время пришло

Сейчас для повышения пенсионного возраста открылось уникальное окно возможностей, говорит Омельчук: поскольку кадров на рынке труда начинает не хватать, задержка на нем старшего поколения не вызовет напряжения. С точки зрения демографии ближайшие 15 лет, по ее мнению, самое время для реформы. Конкуренцию молодежи такие работники не составят, считают эксперты РАНХиГС: молодые люди работают в основном в быстро развивающихся секторах – сфере услуг и цифровой экономике, старшее поколение – в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении.

Но проблему сокращения занятости это не решит, отмечает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Производительность труда повышением пенсионного возраста также не поднять, считает федеральный чиновник. Работники в России в целом слабо вовлечены в процесс переобучения, а к моменту выхода на пенсию и вовсе минимально, замечает Гимпельсон.

Повышение пенсионного возраста чревато и другими рисками. Зарплаты работников старших возрастов могут снизиться, считают эксперты РАНХиГС. Также такие работники рискуют столкнуться с предубеждением со стороны работодателей, отмечается в заказанном ПФР исследовании: по данным отчета HeadHunter за 2015 г., 81% компаний признали наличие возрастной дискриминации в кадровой политике. Точка отсечения, по мнению специалистов HeadHunter, – 45 лет. Чем выше будет пенсионный возраст, тем выше будет возраст, когда начинается возрастная дискриминация, надеется Овчарова. Кроме того, отношение постепенно меняется: за последние 15 лет доля занятых пенсионеров в России выросла почти на 10%, говорит она, чем выше уровень образования и компетенции, тем меньше пенсионер подвержен дискриминации.

Повышение пенсионного возраста заденет и работающих женщин: им придется задержаться в декретном отпуске, поскольку они не смогут оставить детей с бабушками и дедушками, отмечается в работе РАНХиГС. Теоретически перед повышением пенсионного возраста нужно провести «профилактику рисков» – построить ясли, запустить программу борьбы с бедностью, но вряд ли что-то будет реализовано, скептичен Горлин. Такой профилактикой можно считать невысокие темпы повышения – по три месяца в первые несколько лет реформы, считает он: в погоне за финансовым эффектом важно «не жадничать».

При повышении пенсионного возраста нужно опираться прежде всего на экономическую необходимость, считают эксперты РАНХиГС. Именно такими мотивами, по их словам, руководствовались 26 из 32 стран ОЭСР, которые с 2000 г. решились на пенсионную реформу, – сейчас средний пенсионный возраст для женщин и мужчин там 63 и 64 года. Все наши соседи по СНГ, кроме Узбекистана, реформу провели, говорит Омельчук.

Эффект от повышения пенсионного возраста будет временным, считает федеральный чиновник: у тех, кто задержится на рынке труда, к выходу на пенсию появятся дополнительные пенсионные права, они будут рассчитывать на большую пенсию. К тому моменту обнулятся расходы бюджета на валоризацию пенсий (переоценка расчетного пенсионного капитала с учетом советского трудового стажа. – «Ведомости»), это высвободит дополнительные средства, спорит Омельчук. К тому же новая пенсионная формула сконструирована так, что не позволяет правам резко возрасти, добавляет она.

Одного повышения возраста для роста пенсий и экономии бюджета мало, отмечается в работе РАНХиГС: нужно реформировать систему досрочных пенсий, повышать требования к стажу и количеству баллов, выводить экономику из тени. В 2024 г. трудовой стаж, необходимый для получения пенсии по старости, составит 15 лет (сейчас – 9) – в 2 раза ниже, чем в развитых странах. Между тем 70% новых пенсионеров сегодня отрабатывают 30 лет, пишут эксперты РАНХиГС, предлагая с возрастом увеличивать требования к стажу и заработанным пенсионным правам – до 30 лет и 70 коэффициентов к 2029 г.

Не стоит трактовать пенсионную реформу как неприятность, считает Овчарова, вопрос в том, куда будут направлены высвободившиеся ресурсы: если вложить их в здравоохранение и повышение пенсий, потери будут минимальны.