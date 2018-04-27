Банк Японии признал поражение

Ему не удастся достичь цели по инфляции в обещанный срок – уже в седьмой раз



Банк Японии решил не спешить с достижением цели по инфляции Shizuo Kambayashi / AP

Руководство Банка Японии исключило из заявления по итогам заседания по ставкам в пятницу обещание достичь цели по инфляции в 2% «примерно в 2019 финансовом году». Фактически это стало признанием того, что цены слабее реагируют на денежную политику центробанка, чем он ранее считал.

ЦБ не изменил прогноза по инфляции – он по-прежнему ожидает, что она составит 1,8% в течение года по март 2020 г. Однако перспективы и реализации такого прогноза, и тем более достижения цели в 2%, о которой теперь не было сказано, остаются крайне туманными. В марте базовая инфляция, исключающая более волатильные цены на энергоресурсы и продукты питания, составила 0,5% в годовом выражении.

Банк Японии также оставил в силе действующие параметры денежной политики и стимулирования экономики. Базовая процентная ставка находится на уровне -0,1%, ЦБ своими интервенциями продолжит удерживать доходность 10-летних государственных облигаций около нуля и скупать на рынке активы на общую сумму 80 трлн иен ($730 млрд) в год.

Отказ от прогноза по достижению цели по инфляции означает, что председатель Банка Японии Харухико Курода, который начал работать второй пятилетний срок на этом посту, теперь ориентируется на более долгосрочную перспективу в борьбе дефляцией. Из этой ловушки Япония не может вырваться уже третье десятилетие.

Заступив на пост председателя в 2013 г., Курода начал программу денежного стимулирования, масштабы которой несколько раз увеличивались. Поначалу он обещал довести рост цен до 2% примерно через два года. Однако с тех пор Банк Японии шесть раз переносил этот срок. Тем не менее, обещание все время повторялось в его заявлениях – до последнего заседания.

«Мы не думаем, что это будет иметь какие-то последствия для денежной политики в ближайшей перспективе. Но полагаем, что отказ от достижения цели в 2019 финансовом году дает Банку Японии больше гибкости в ее проведении, снимая необходимость проводить более агрессивное стимулирование», – говорит Митул Котеча, стратег TD Securities в Сингапуре. Сохранение прочих параметров денежной политики означает, что продолжится нынешняя программа стимулирования.

На пресс-конференции после заседания Курода заявил: фраза о достижении цели по инфляции в 2019 ф. г. была исключена с целью дать понять участникам рынка, что они ошибаются, устанавливая прямую связь между изменением сроков и изменением денежной политики. «Полагаю, высока вероятность, что мы достигнем инфляции где-то около 2% в 2019 ф. г.», – добавил он.

Банк Японии сохранил прогноз по инфляции в 1,3% в текущем финансовом году (завершается в марте 2019 г.), и в 1,8% в 2019 ф. г., исключая эффект от планируемого повышения налога на потребление (увеличится с 8% до 10% в октябре 2019 г.). Большинство экономистов, однако, считают такие ожидания слишком оптимистичными. «Индекс потребительских цен продолжает демонстрировать относительно слабую динамику», – признал Курода.

Даже оживление в экономике пока не может стимулировать инфляцию. В этом финансовом году экономика скорее всего продолжит расти темпами, превышающими ее потенциальный рост, заявил Курода. Отношение открытых вакансий к числу кандидатов на работу составило 1,54, достигнув 44-летнего максимума. Безработица держится на уровне 2,5%. В Банке Японии надеются, что такая ситуация на рынке труда, с высоким спросом на рабочую силу, в конечном итоге приведет к повышению зарплат, потребления и ускорению роста цен.

Перевел Михаил Оверченко