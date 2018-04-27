ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

ЦБ не отказался от планов снизить ставку до 6–7% в 2018 г., однако будет ориентироваться на верхний диапазон Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк ожидаемо для рынка сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. ЦБ отмечает, что годовая инфляция остается на низком уровне. Недавнее ослабление рубля, по мнению регулятора, «станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%», но рисков превышения цели по инфляции не создает. «Вместе с тем пока остается неопределенность относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания», – объясняет решение ЦБ.

Регулятор по-прежнему предполагает, что денежно-кредитная политика станет нейтральной в 2018 г. При этом ЦБ считает, что «потенциал снижения ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных условий уменьшился, учитывая рост процентных ставок на развитых рынках и повышение страновой премии за риск на Россию».

Оценка нейтральной процентной ставки смещается ближе к верхней границе диапазона ее значений в 6–7%, отмечается в сообщении. Ранее об этом предупреждали аналитики ЦБ. Это заявление можно трактовать как стремление ЦБ сместить рыночные ожидания в сторону лишь одного снижения ставки до конца года, считает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов.

Сигнал совета директоров ЦБ относительно будущих изменений ставки стал более сдержанным по сравнению с предыдущим, обращает внимание главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков. Перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года зависят от валютного курса в ближайшие месяцы, указывает Исаков: если курс не вернется к уровням конца марта - начала апреля, это отразится на инфляции мая - июня, на росте цен в июне дополнительно скажется индексация регулируемых цен. В результате уровень инфляции будет приближаться к целевому с опережением текущих оценок ЦБ, а возможности для снижения ключевой ставки окажутся ограниченными, заключает Исаков. Если же приток капитала в рублевые активы нивелирует происшедшее ослабление рубля, то ЦБ, скорее всего, продолжит снижать ставку до уровня в 6,75% по итогам года, прогнозирует эксперт.

В марте инфляция в годовом выражении составляла 2,4%, в апреле ЦБ оценивает рост цен в интервале 2,3–2,5%. По итогам 2018 г. регулятор по-прежнему прогнозирует инфляцию в интервале 3–4%, в 2019 г. ожидает рост цен вблизи таргета в 4%. Последние недельные данные по инфляции отражают пока слабую реакцию потребительских цен на ослабление рубля, говорится в сообщении ЦБ. В марте инфляционные ожидания населения достигли исторического минимума в 7,8%, однако дальнейшие настроения россиян могут измениться на фоне апрельских событий на финансовых рынках, предупреждает ЦБ. Регулятор отмечает рост инфляционных рисков со стороны внешних и внутренних факторов: геополитика и ускоренный рост доходностей на развитых рынках могут приводить к всплескам волатильности и оказывать влияние на курс рубля и настроения населения.

Кроме того, пока отсутствует определенность по параметрам налогово-бюджетных решений для оценки их влияния на динамику инфляции, обращает внимание ЦБ. Это один из ключевых факторов, заставляющих регулятор сделать паузу в снижении ставки, считает Тремасов. Он не исключает сохранения ставки и на следующем заседании, поскольку власти вряд ли внесут ясность по вопросам ожидаемой перестройки налоговой системы.

На фоне возросшей волатильности на рынке и ослабления рубля после объявления новых санкций США большинство экономистов ожидали, что ЦБ не станет менять ставку. Такой прогноз давали 36 из 40 опрошенных Bloomberg экспертов, аналитики «Уралсиба», Газпромбанка, Morgan Stanley, «Ренессанс капитала».

Если геополитический шум утихнет, ЦБ может возобновить снижение ставки в июне и опустить ее до 6,75% к концу сентября, указывали эксперты «Ренессанс капитала». В мае Госдума рассмотрит законопроект об ответных санкциях, начнет работу новое правительство, президент Владимир Путин может подписать указы об увеличении расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру – ЦБ может учесть это на заседании в июне, отмечал главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.

После мартовского снижения ставки ЦБ пообещал завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 г. После объявления санкций руководство ЦБ несколько изменило оптимистичную риторику. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева говорила, что ЦБ внутри года может начать снижать ставку медленнее, чем предполагалось ранее, однако диапазон в 6–7% вряд ли расширится.

В середине апреля директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил, что снижение ставки теперь обратимо: она в зависимости от прогноза инфляции может пойти как вверх, так и вниз – регулятор снял мораторий на ее повышение. ЦБ может снизить ставку, а затем при необходимости отыграть снижение назад, не опасаясь, что это будет воспринято как вынужденный шаг и признак непоследовательности, объясняли аналитики «ВТБ капитала».