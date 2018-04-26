Рубль дешевеет на Московской бирже перед майскими праздниками

Ожидания повышения ставки ФРС укрепляют доллар к остальным валютам, дополнительный вклад в ослабление рубля вносят грядущие майские праздники, объясняет эксперт Андрей Гордеев / Ведомости

Курс рубля в четверг на торгах Московской биржи продолжает снижаться к доллару и евро. К 11.55 мск доллар подорожал до 62,9 руб./$ (+0,85% к закрытию предыдущих торгов), курс американской валюты поднимался до 63,04 руб. Евро стоит 76,54 руб. (+0,8%), максимальный дневной курс к моменту публикации составлял 76,64 руб.

Официальный курс Центробанка на 27 апреля повышен до 62,6 руб. за доллар и 76,18 руб. за евро.

Рубль начал стремительно дешеветь после объявления 6 апреля новых санкций США против российского бизнеса (в тот день доллар завершил торги на отметке 58,18 руб., евро – 71,38 руб.) и усиления геополитической напряженности в Сирии. 10 апреля американская валюта впервые с конца ноября 2016 г. пробила отметку в 65 руб., а цена на европейскую достигала 80,5 руб. впервые с марта 2016 г. В последующие дни рубль отыграл почти половину потерь после смягчения риторики американских властей и решения администрации президента США отложить новые санкции. Однако в последние дни рубль вновь начал слабеть.

В среду, 25 апреля, рубль значительно подешевел без видимых причин. Новостной фон был достаточно спокойный, констатировала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Аналитик УК «Альфа-капитал» Дарья Желаннова отмечала, что ослабление рубля скорее всего является следствием волатильности последних недель. Аналитик «БК-сбережения» Сергей Суверов объясняет снижение курса рубля ростом доходности американских казначейских облигаций, из-за чего доллар укрепился ко всем валютам развивающихся стран. Позитивная динамика доллара делает менее выгодными операции Carry trade, происходит отток участников, добавляет начальник отдела экспертов фондового рынка «БКС брокера» Василий Карпунин.

Сильное движение по мировым валютам в сторону укрепление доллара в последние дни главный экономист БКС Владимир Тихомиров связывает с пересмотром рынком вероятности повышения ставок ФРС – это поддерживает доллар и приводит к ослаблению всех валют, включая рубль. Вторая причина ослабления рубля – предстоящие майские праздники. Перед длительными выходными участники рынка хеджируют свои риски, увеличивая валютную позицию, а часть граждан скупает доллары и евро для заграничных поездок, поясняет Тихомиров.

Рубль не чувствует поддержки даже со стороны растущих цен на нефть, указывает зампред правления «Локо банка» Андрей Люшин. Российский Минфин подчеркивал, что отечественной валюте удалось отвязаться от углеводородов. Также рынок учитывает завтрашнее заседание ЦБ, от которого многие эксперты ожидают сохранения ключевой ставки на текущем уровне, обращает внимание Люшин. Карпунин также отмечает влияние на рубль возросших ежедневных закупок валюты Минфином – с 9 по 16 апреля интервенции были приостановлены, в результате чего в последующие дни закупки увеличились.