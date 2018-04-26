ЦБ возьмет паузу в снижении ставки из-за санкций и нестабильности на рынках
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Еще в конце марта и экономическая статистика, и заявления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной позволяли с уверенностью ждать очередного снижения ставки в апреле, пишут аналитики «ВТБ капитала». Но 6 апреля минфин США ввел новые санкции в отношении российских бизнесменов, чиновников и связанных с ними компаний, выросла волатильность на финансовых рынках, ослаб рубль. Теперь 36 из 40 опрошенных Bloomberg экономистов считают, что в эту пятницу ЦБ сохранит ставку неизменной. Геополитические новости в одночасье меняются – не лучшее время двигать ставки, солидарны аналитики «Ренессанс капитала».
Риторика ЦБ в последние месяцы была избыточно оптимистичной, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, и сейчас банк мог бы снизить ставку, чтобы не создавать впечатление, что он недостаточно учел в своих прогнозах внешние риски. Но вряд ли регулятор на это пойдет, продолжает она: традиционно он придерживался осторожной политики и дестабилизация рынков в апреле говорит в пользу такого подхода. Геополитический риск для России повысился, согласен главный экономист БКС Владимир Тихомиров: курс рубля ослаб, что впоследствии ускорит инфляцию. Пока рубль пытается найти новые равновесные уровни – и это потенциально создает инфляционные риски, согласен и главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой. Обвал рубля и рост инфляционных ожиданий на его фоне заставят ЦБ сохранить ставку, поддерживает ведущий эксперт Центра развития НИУ ВШЭ Николай Кондрашов. С момента введения санкций рубль ослаб к доллару более чем на 3%. Максимальное падение рубля наблюдалось во время торгов 11 апреля: рубль терял 10,6% к уровню, существовавшему до объявления санкций. И хотя в апреле инфляционные ожидания снизились до минимальных 7,8%, увеличение курсовой волатильности может привести к их временному росту, предупреждал ЦБ.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}
***** ********** ** ****** **-** *******, ************* *********: ******* ***** **** *********** ***** ****** *********** ********* ******* *** (***), ****** ********** ************ ************. *********** ******* ********* ****** *** * **** *. ******** ********* ** ********* *** – **%. ********* *** ********* ** ********* ******, ********** **: ******** ****** ** ** **** ***** ******* ******** ********* *****-*****, ******** ******** ** *****, ******* ************* ***** * ****** ********** ************.
***** ******* ***** ***** * *** *********, ******** *******: ** ************** ***** ***** ****** ********** ********, **** ********* ************ * ********** ************ **************** ******* *************. * **** ******** ***** ******* ** **** ***** ******, ********** **. ********* ******* **, ***** ********* ******** ************* * ***** ******* *********** ********** *****, ******** ********* «********* ********». **** ** ** **** **** ****** *********** ************ ********** *******, ************* ***.
**** ********* «*** ********» ****, *** ** * ******* ***-**** ****** *****, ****** ****** ** ** *. *. – ** *%. ********* ******** ******** ***** *,*% (** * ****** ******** * ******* ********* ******** ** ****** ********** ******, ******** *,*%), *********** ********* * ******** ********* * ******** ******** ****** * **** **** ************ *********** ** ***** **************, ************ ******** *********, **** ** ***** ***** *********, ********** ***. *** **** ******** – ********* ********* ************ *******-********* ******** ** ***** ********* * ***, *** ******** ****** ****** ********. «*** * *********** ** ******** ******** ***** ***** *** *****, *** * **** – ********* **** ********* ** ** *********», – ******* **. ** ***** ******* ******, * ***** *** ************* ******** ******** *****, ** ********, *** *** ***** ********** *** *********** *** * ******* ********************, ********* ********* «*** ********».
********* *****, ** ********* ******* ******, ** *****, ******* *******: * *** ***** ************* ********** ***** * *************, ********* ******** ***** ***** ********* ***** ** ********** ******** ** ***************, *********** * ************** – ** ***** ****** *** ** ********* * ****. ** ***** *** ******* ***** ********* ** **** ***., ******** *********, ******, *****-********* ****** ******* ****** *******, *** ********** ********** ****** ****** ** ****** **** ****. **** «*************** ***» *******, ** ***** *********** ******** ****** * **** * ******** ** ** *,**% * ***** ********, ******* ********* «********* ********». ****** * **** **** ** *********** ********* ** *%, ******* *********, * ******* *** * ********, ***** ********** ******** * ************ ***************** *********. * ***** **** *. ********** **-******** **** ******** ****** ** *,*%, ********* ********* ** * ********* «* *** ******* ******», ******** ** ********** ****** *********. * **** *. *** ********* ******* *********, ****** ***.