ЦБ возьмет паузу в снижении ставки из-за санкций и нестабильности на рынках

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Аналитики ждут от председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной осторожных действий на ближайшем заседании регулятора Андрей Гордеев / Ведомости

Еще в конце марта и экономическая статистика, и заявления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной позволяли с уверенностью ждать очередного снижения ставки в апреле, пишут аналитики «ВТБ капитала». Но 6 апреля минфин США ввел новые санкции в отношении российских бизнесменов, чиновников и связанных с ними компаний, выросла волатильность на финансовых рынках, ослаб рубль. Теперь 36 из 40 опрошенных Bloomberg экономистов считают, что в эту пятницу ЦБ сохранит ставку неизменной. Геополитические новости в одночасье меняются – не лучшее время двигать ставки, солидарны аналитики «Ренессанс капитала».

Риторика ЦБ в последние месяцы была избыточно оптимистичной, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, и сейчас банк мог бы снизить ставку, чтобы не создавать впечатление, что он недостаточно учел в своих прогнозах внешние риски. Но вряд ли регулятор на это пойдет, продолжает она: традиционно он придерживался осторожной политики и дестабилизация рынков в апреле говорит в пользу такого подхода. Геополитический риск для России повысился, согласен главный экономист БКС Владимир Тихомиров: курс рубля ослаб, что впоследствии ускорит инфляцию. Пока рубль пытается найти новые равновесные уровни – и это потенциально создает инфляционные риски, согласен и главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой. Обвал рубля и рост инфляционных ожиданий на его фоне заставят ЦБ сохранить ставку, поддерживает ведущий эксперт Центра развития НИУ ВШЭ Николай Кондрашов. С момента введения санкций рубль ослаб к доллару более чем на 3%. Максимальное падение рубля наблюдалось во время торгов 11 апреля: рубль терял 10,6% к уровню, существовавшему до объявления санкций. И хотя в апреле инфляционные ожидания снизились до минимальных 7,8%, увеличение курсовой волатильности может привести к их временному росту, предупреждал ЦБ.