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Ставки долларовых вкладов снова начали расти

Какие банки готовы платить вкладчикам с валютой 2–3% годовых
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Ставки рублевых вкладов в крупных банках продолжают падать. За последнюю неделю их снизили шесть из 35 банков – лидеров по размеру привлеченных средств населения: «Русский стандарт», «МТС банк», «Российский капитал», «Ренессанс кредит», Глобэкс и Связь-банк. Снижение составило в среднем 0,25–0,5 процентного пункта (п. п.).

А вот ставки вкладов в долларах, напротив, пошли в рост.

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Действующие ставки срочных долларовых вкладов с учетом капитализации, % годовых

12 месяцев 24 месяца 36 месяцев
Банк $5000 $15 000 $100 000 $5000 $15 000 $100 000 $5000 $15 000 $100 000  
Сбербанк 0,75 0,80 1,61 0,91 0,96 1,83 1,01 1,07 2,06  
ВТБ 1,51 1,51 1,51 1,73 1,73 1,73 1,74 1,74 1,74  
Россельхозбанк 1,85 1,85 1,95 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4  
Газпромбанк 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5  
Альфа-Банк 1,36 1,46 1,66 1,78 1,88 2,09 2,06 2,17 2,38  
Бинбанк 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 - - -  
ФК Открытие 0,70 0,90 0,90 0,70 0,90 0,90 - - -  
Промсвязьбанк 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10  
Райффайзенбанк 0,7 0,7 0,7 - - - - - -  
МКБ 1,45 1,45 1,45 - - - - - -  
Совкомбанк 1,55 1,55 1,55 0,5 0,5 0,5 3 3 3  
Росбанк 1,2 1,2 1,7 1,8 1,8 2,3 2,1 2,1 2,6  
Юникредит банк 1 2 2 1 2,2 2,2 0,65 0,65 0,65  
МИнБанк 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,75 - - -  
Уралсиб 1,11 1,21 1,31 1,42 1,52 1,62 1,64 1,74 1,85  
Хоум Кредит Банк 1,51 1,51 1,51 - - - - - -  
УБРиР 0,65 0,65 0,65 - - - - - -  
СМП Банк 2,17 2,17 2,27 1,92 1,92 2,02 2,50 2,50 2,50  
Русский Стандарт 1,25 1,25 1,25 - - - - - -  
Восточный 1,41 1,46 1,66 1,68 1,73 1,94 2,22 2,27 2,49  
Возрождение 1,3 2,1 2,1 1,4 1,5 1,6 1,4 1,5 1,6  
Тинькофф Банк 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 - - -  
Российский Капитал 0,65 0,65 0,9 0,7 0,7 0,76 0,35 0,35 0,66  
НБ «Траст» 0,70 0,90 1,66 0,70 0,90 2,04 - - -  
Ситибанк 0,8 0,8 0,8 - - - - - -  
Ак Барс 1,6 1,6 1,6 1,75 1,75 1,75 - - -  
Ренессанс Кредит 1,5 1,5 1,5 - - - - - -  
Абсолют Банк 1,6 1,8 2 1,5 1,7 1,85 1,5 1,7 1,85  
Росгосстрах Банк 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 - - -  
Зенит 1,4 1,5 1,5 1,8 1,9 1,9 - - -  
МТС Банк 1 1,15 1,3 1,45 1,6 1,75 - - -  
Связь-Банк 1,3 1,35 1,5 - - - 1,4 1,45 1,6  
Глобэкс 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 - - -  
ОТП Банк 1,20 1,20 1,51 - - 1,52 - - -  
Транскапиталбанк 1,51 1,51 1,76 - - - - - -  
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Прочерк - вклады на указанный срок не принимаются
Источник: данные банков на 23.04.2018
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