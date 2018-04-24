Ставки долларовых вкладов снова начали расти
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Ставки рублевых вкладов в крупных банках продолжают падать. За последнюю неделю их снизили шесть из 35 банков – лидеров по размеру привлеченных средств населения: «Русский стандарт», «МТС банк», «Российский капитал», «Ренессанс кредит», Глобэкс и Связь-банк. Снижение составило в среднем 0,25–0,5 процентного пункта (п. п.).
А вот ставки вкладов в долларах, напротив, пошли в рост.
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**** ********** ****** – *** ************ *****, ********** ****** ******* ********* *********** ****** *********.
Действующие ставки срочных долларовых вкладов с учетом капитализации, % годовых
|12 месяцев
|24 месяца
|36 месяцев
|Банк
|$5000
|$15 000
|$100 000
|$5000
|$15 000
|$100 000
|$5000
|$15 000
|$100 000
|Сбербанк
|0,75
|0,80
|1,61
|0,91
|0,96
|1,83
|1,01
|1,07
|2,06
|ВТБ
|1,51
|1,51
|1,51
|1,73
|1,73
|1,73
|1,74
|1,74
|1,74
|Россельхозбанк
|1,85
|1,85
|1,95
|2,1
|2,1
|2,2
|2,3
|2,3
|2,4
|Газпромбанк
|1,4
|1,5
|1,5
|1,4
|1,5
|1,5
|1,4
|1,5
|1,5
|Альфа-Банк
|1,36
|1,46
|1,66
|1,78
|1,88
|2,09
|2,06
|2,17
|2,38
|Бинбанк
|0,8
|0,8
|0,8
|0,8
|0,8
|0,8
|-
|-
|-
|ФК Открытие
|0,70
|0,90
|0,90
|0,70
|0,90
|0,90
|-
|-
|-
|Промсвязьбанк
|0,10
|0,10
|0,10
|0,10
|0,10
|0,10
|0,10
|0,10
|0,10
|Райффайзенбанк
|0,7
|0,7
|0,7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|МКБ
|1,45
|1,45
|1,45
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Совкомбанк
|1,55
|1,55
|1,55
|0,5
|0,5
|0,5
|3
|3
|3
|Росбанк
|1,2
|1,2
|1,7
|1,8
|1,8
|2,3
|2,1
|2,1
|2,6
|Юникредит банк
|1
|2
|2
|1
|2,2
|2,2
|0,65
|0,65
|0,65
|МИнБанк
|1,5
|1,5
|1,5
|1,5
|1,5
|1,75
|-
|-
|-
|Уралсиб
|1,11
|1,21
|1,31
|1,42
|1,52
|1,62
|1,64
|1,74
|1,85
|Хоум Кредит Банк
|1,51
|1,51
|1,51
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|УБРиР
|0,65
|0,65
|0,65
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|СМП Банк
|2,17
|2,17
|2,27
|1,92
|1,92
|2,02
|2,50
|2,50
|2,50
|Русский Стандарт
|1,25
|1,25
|1,25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Восточный
|1,41
|1,46
|1,66
|1,68
|1,73
|1,94
|2,22
|2,27
|2,49
|Возрождение
|1,3
|2,1
|2,1
|1,4
|1,5
|1,6
|1,4
|1,5
|1,6
|Тинькофф Банк
|1,51
|1,51
|1,51
|1,51
|1,51
|1,51
|-
|-
|-
|Российский Капитал
|0,65
|0,65
|0,9
|0,7
|0,7
|0,76
|0,35
|0,35
|0,66
|НБ «Траст»
|0,70
|0,90
|1,66
|0,70
|0,90
|2,04
|-
|-
|-
|Ситибанк
|0,8
|0,8
|0,8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Ак Барс
|1,6
|1,6
|1,6
|1,75
|1,75
|1,75
|-
|-
|-
|Ренессанс Кредит
|1,5
|1,5
|1,5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Абсолют Банк
|1,6
|1,8
|2
|1,5
|1,7
|1,85
|1,5
|1,7
|1,85
|Росгосстрах Банк
|1,6
|1,7
|1,7
|1,6
|1,7
|1,7
|-
|-
|-
|Зенит
|1,4
|1,5
|1,5
|1,8
|1,9
|1,9
|-
|-
|-
|МТС Банк
|1
|1,15
|1,3
|1,45
|1,6
|1,75
|-
|-
|-
|Связь-Банк
|1,3
|1,35
|1,5
|-
|-
|-
|1,4
|1,45
|1,6
|Глобэкс
|1,9
|1,9
|1,9
|1,9
|1,9
|1,9
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|1,20
|1,20
|1,51
|-
|-
|1,52
|-
|-
|-
|Транскапиталбанк
|1,51
|1,51
|1,76
|-
|-
|-
|-
|-
|-