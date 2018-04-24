Ставки долларовых вкладов снова начали расти

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За последнюю неделю доходность долларовых депозитов увеличили три крупных банка Андрей Гордеев / Ведомости

Ставки рублевых вкладов в крупных банках продолжают падать. За последнюю неделю их снизили шесть из 35 банков – лидеров по размеру привлеченных средств населения: «Русский стандарт», «МТС банк», «Российский капитал», «Ренессанс кредит», Глобэкс и Связь-банк. Снижение составило в среднем 0,25–0,5 процентного пункта (п. п.).

А вот ставки вкладов в долларах, напротив, пошли в рост.