Курс рубля упал без видимых причин

Вечером 25 апреля он потерял примерно по 1% к доллару и евро

Падение рубля связано с ростом доходностей американских казначейских облигаций, объясняет аналитик «БК Сбережение» Евгений Разумный / Ведомости

Российский рубль значительно подешевел к концу среды 25 апреля. К 20.30 мск доллар прибавлял 75 коп. до 62,37 руб., евро – 61 коп. до 75,99 руб.

Эксперты не видят причин к возобновлению падения. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже к этому времени выросла на 0,04% до $73,89 за баррель.

Снижение рубля, скорее, продолжение волатильности последних недель, говорит аналитик УК «Альфа-капитал» Дарья Желаннова. Ограниченное влияние также оказала коррекция нефтяных котировок, продолжает она: «Новостной фон в общем не давал серьезных поводов для существенного ослабления рубля».

Падение рубля связано с ростом доходностей американских казначейских облигаций: по 10-летним бумагам она превысила 3% годовых, объясняет аналитик «БК сбережения» Сергей Суверов: на этом фоне доллар растет ко всем валютам развивающихся стран. «Кроме того, есть сомнения относительно разрыва ядерной сделки с Ираном, что может охладить цены на нефть», – добавляет он.

Информационный фон действительно был спокойный, соглашается главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Единственная новость, которая могла вызвать нервозность рынка, – сообщение о том, что сенаторы США запросили у банков информацию о счетах фигурантов «кремлевского доклада», размышляет она.

Не исключено, что те инвесторы, которые имели по России долгосрочные позиции, используют восстановление рынка, чтобы эти позиции сократить, добавляет она.