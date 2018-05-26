Правительство предложило увеличить расходы Пенсионного фонда почти на 100 млрд рублей

Скорректировать бюджет ПФР позволили неплохие итоги прошлого года, отметил премьер-министр Дмитрий Медведев Наталья Шарапова / Ведомости

Правительство подготовило и направит в Госдуму законопроект о внесении изменений в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг. Поправки, подготовленные Министерством труда, предполагают увеличение расходов ПФР на 92,2 млрд руб. до 8,5 трлн руб.

При этом размер межбюджетных трансфертов, передаваемых фонду из федерального бюджета, в 2018 г. уменьшается, говорится в сообщении правительства.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на первом заседании нового правительства, которое состоялось 22 мая. Скорректировать бюджет ПФР позволили неплохие итоги прошлого года, отметил на заседании премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Каждый год мы выделяем трансферты на финансирование пенсий, социальных выплат. Теперь мы можем уменьшить эту сумму, так как у фонда есть остатки собственных средств, которые у него скопились в 2017 г.», — сказал премьер. В прошлом году на развитие пенсионной системы из бюджета было выделено почти 3,5 трлн руб., отметил он.

В начале мая Министерство финансов сообщило, что 234,2 млрд руб., оставшихся на счетах ПФР с прошлого года, решено направить на выплату пенсий в 2018 г. Это и позволило снизить трансферт из бюджета на пенсионное обеспечение. Минфин предложил уменьшить финансирование ПФР на 51,5 млрд руб.

Пенсионный фонд в свою очередь сообщил, что увеличит расходы на пенсионное обеспечение на 371 млрд руб. до 7,35 трлн руб., при этом расходы на пенсии планируется увеличить на 99 млрд руб. Таким образом, снижается зависимость фонда от федерального бюджета, отметил ПФР.

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