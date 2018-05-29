Европейские налоговики обзаведутся новыми информаторами

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У налоговиков появятся новые информаторы Chris Ratcliffeр / Reuters

Европейским компаниям все сложнее уклоняться от налогов – на прошлой неделе Совет ЕС обязал консультантов, бухгалтеров и юристов сообщать об агрессивных схемах клиентов местным налоговикам. А те станут каждый квартал обмениваться этими данными с коллегами из других стран ЕС. «Новые правила – ключевая часть нашей стратегии по борьбе с уклонением от уплаты налогов», – приводятся в сообщении совета слова его председателя Владислава Горанова.

Консультанты должны будут сообщать об агрессивных схемах, которые предусматривают платежи в безналоговые или низконалоговые юрисдикции и в страны, где не развито законодательство по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, налоговиков интересуют сделки, которые проведены исключительно ради получения налоговых льгот, нарушающие правила трансфертного ценообразования, получение льгот для одних и тех же активов в разных странах. Не придется раскрывать только сведения, которые считаются адвокатской тайной, указано в директиве. Передача информации о схеме не означает ее незаконности, разъясняет Совет ЕС, но это поможет налоговикам выявить нарушение. Страны ЕС должны изменить национальное законодательство до 31 декабря 2019 г., требования будут применяться с 1 июля 2020 г.