Россия и Китай делят прибыль в Иране
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Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Тегерану «самым жестким набором санкций в истории», если Иран не свернет военную деятельность на Ближнем Востоке и не прекратит испытания ракет большой дальности. Это вынуждает европейские компании пересматривать планы – они собирались инвестировать в Иран после того, как администрация бывшего президента США Барака Обамы заключила ядерную сделку с Тегераном. Теперь они обеспокоены тем, что Пекин и Москва воспользуются ситуацией и перехватят крупный рынок. «Ни США, ни Европе не пойдет на пользу, если только Россия и Китай смогут вести бизнес в Иране», – заявил исполнительный директор французской Total Патрик Пуянне.
Китайская Sinopec в мае отправила делегацию в Тегеран, чтобы завершить сделку на $3 млрд по дальнейшей разработке гигантского нефтяного месторождения Ядаваран. Ранее переговоры об участии в сделке вела британо-нидерландская Royal Dutch Shell, но в марте она решила, что риск санкций США слишком велик. Если сделка состоится, то станет крупнейшей за 10 лет на иранском рынке с участием иностранного капитала.
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