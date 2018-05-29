Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4576 от 29.05.2018 под заголовком: Россия и Китай делят прибыль в Иране

Россия и Китай делят прибыль в Иране

Европейские компании отказываются от сделок в Иране из-за санкций США
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Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Тегерану «самым жестким набором санкций в истории», если Иран не свернет военную деятельность на Ближнем Востоке и не прекратит испытания ракет большой дальности. Это вынуждает европейские компании пересматривать планы – они собирались инвестировать в Иран после того, как администрация бывшего президента США Барака Обамы заключила ядерную сделку с Тегераном. Теперь они обеспокоены тем, что Пекин и Москва воспользуются ситуацией и перехватят крупный рынок. «Ни США, ни Европе не пойдет на пользу, если только Россия и Китай смогут вести бизнес в Иране», – заявил исполнительный директор французской Total Патрик Пуянне.

Китайская Sinopec в мае отправила делегацию в Тегеран, чтобы завершить сделку на $3 млрд по дальнейшей разработке гигантского нефтяного месторождения Ядаваран. Ранее переговоры об участии в сделке вела британо-нидерландская Royal Dutch Shell, но в марте она решила, что риск санкций США слишком велик. Если сделка состоится, то станет крупнейшей за 10 лет на иранском рынке с участием иностранного капитала.

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