Политический кризис в Италии может перерасти в финансовый кризис в Европе

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Призрак нового кризиса в еврозоне напугал мировые рынки Yara Nardi / Reuters

Неспособность популистских партий в Италии сформировать правительство и резко критическое отношение к еврозоне некоторых кандидатов в министры всерьез обеспокоили участников рынков. Доходности итальянских гособлигаций резко выросли во вторник, потянув за собой доходности других стран еврозоны, страхи перекинулись на валютный и фондовый рынки. «Никогда не стоит забывать, что мы всего в нескольких шагах от очень серьезной опасности – потерять такой незаменимый актив, как доверие», – заявил управляющий Банка Италии Иньяцио Виско.

Экзистенциальная угроза

Доходность двухлетних гособлигаций Италии, которая еще две недели назад была отрицательной, во вторник впервые с 2013 г. превысила 2% и подскочила к 19.00 мск до 2,827% (когда доходность растет, цена облигаций падает, свидетельствуя, что инвесторы продают их). По сравнению с закрытием в понедельник рост составил почти 2 процентных пункта; такого внутридневного скачка не было с 1996 г., когда Reuters стало собирать соответствующую информацию, отмечает Financial Times. Это больше, чем во время глобального кризиса 2008 г. и европейского долгового кризиса в 2011-2012 гг. Доходность 10-летних бумаг взлетала на 0,506 п. п. до 3,188% (днем поднималась до 3,388%).

Мауро Виттораньели, директор по инвестициям на рынках облигаций Allianz Global Investors, назвал реакцию рынков «капитуляцией». «Политический риск становится очень сложным, – цитирует его FT. – Инвесторы напуганы волатильностью и абсолютно непредсказуемой политической ситуацией, а когда волатильность растет, ты перетряхиваешь свой портфель».

О возможности распада еврозоны во вторник заявили сразу несколько инвесторов. Джордж Сорос предупредил о рисках нового глобального финансового кризиса, спусковым крючком для которого могут стать решения политиков. По его словам, Европа находится в экзистенциальной опасности, и «это суровая реальность». «Над единой валютой нависла экзистенциальная угроза. Если нас ждут новые выборы [в Италии], не знаю, как мы до них дотянем, учитывая масштабы финансовых последствий», – сказал The Wall Street Journal Кит Джакс, главный стратег по валютным рынкам Societe Generale. В конце прошлой недели агентство Moody’s, ссылаясь на политическую ситуацию, поставило рейтинг Италии Baa2 на пересмотр в сторону возможного понижения из-за существенных рисков для бюджета и возможной остановки структурных реформ, а также отмены уже проведенных преобразований.

Акции во вторник потянулись за рынком облигаций. Итальянский индекс FTSE MIB упал на 2,65% (некоторые банки потеряли более 5%), панъевропейский Stoxx Europe 600 просел на 1,4%, американские индексы в первой половине дня потеряли около 1,5%. Спасения участники рынков искали в долларе (евро упал до самого низкого уровня с июля 2017 г. $1,155) и казначейских облигациях США (доходность снизилась с 2,931% до 2,81%).

Политический тупик

В воскресенье произошло одно из самых значимых политических событий в послевоенной истории Италии, пишет FT: президент Серджио Маттарелла заблокировал создание нового правительства.