Миллиардер Джордж Сорос представил мрачные прогнозы будущего Евросоюза Francois Mori / AP

Американский инвестор и миллиардер (Forbes оценивает его состояние в $8 млрд) Джордж Сорос предупредил о рисках нового глобального финансового кризиса. Фрагменты его выступления в Париже приводит агентство Bloomberg.

Спусковым крючком нового кризиса могут стать решения политиков, предупредил Сорос. По его мнению, инициированный США и не поддержанный странами ЕС разрыв ядерной сделки с Ираном, а также разрушение экономических связей между США и ЕС неизбежно окажут негативный эффект на европейскую экономику. Ошибочны и действия европейских властей, которые допустили миграционный кризис и проводили политику слишком жесткой экономии. Это стало причиной прихода к власти популистов, а также территориальной дезинтеграции, примером которой является Brexit. «Все, что может пойти не так, пошло не так», - заключил Сорос. По его словам, Европа находится в экзистенциальной опасности, и «это суровая реальность». Доходности итальянских гособлигаций выросли до максимумов за несколько лет из-за неспособности победивших на выборах популистских партий сформировать правительство, отмечает Bloomberg.

Миллиардер рекомендовал Европе реализовать в Африке аналог плана Маршалла стоимостью 30 млрд евро в год, чтобы ослабить поток беженцев в ЕС. Также Сорос призвал к радикальной трансформации Евросоюза, в том числе к отказу от единой валюты. «У евро много нерешенных проблем, и ему нельзя позволить уничтожать Европейский союз», – резюмировал Сорос.

Инвесторы могут отреагировать на политические риски бегством с развивающихся рынков, что приведет к девальвации валют этих стран, и вложением в доллар, предупредил Сорос. Ряд крупных развивающихся стран, включая Турцию и Аргентину, уже испытывают проблемы, пытаясь обуздать инфляцию и добиться макроэкономической стабильности.

Рост курса доллара и доходностей облигаций заставляет инвесторов нервничать, поскольку один из главных рисков для развивающихся стран – рост стоимости рефинансирования долга, номинированного в долларах, указывал управляющий портфелем Newton Multi-Asset Income Fund Пол Флад газете Financial Times. По оценкам Института международных финансов (IIF), с середины апреля инвесторы вывели около $8,4 млрд из активов на развивающихся рынках. «Если инвесторы вдруг начинают быстро выводить деньги, это может спровоцировать цепную реакцию», – замечала Соня Гиббс из IIF в интервью Wall Street Journal.

Международный валютный фонд предупреждал о еще одной угрозе для мировой экономики – росте протекционистских настроений. В 2017 г., по данным Global Trade Alert, правительства разных стран ввели 642 протекционистские меры – почти вдвое больше, чем в 2010 г. Власти США с 23 марта ввели для большинства стран заградительные пошлины на импорт продукции из стали и алюминия. Хотя страны ЕС получили отсрочку и на их производителей пошлины пока не распространяются, европейские чиновники не исключили принятия ответных мер против США.