Участники Петербургского форума поделились страхами за мировую экономику

Сейчас протекционизм более выражен, чем во времена Рейгана, сказала Юдаева: глобальные цепочки были меньше, и потому эффект от протекционистских мер был меньше и более предсказуем Евгений Разумный / Ведомости

На второй день экономического форума в Санкт-Петербурге его участники продолжили говорить о росте угрозы протекционизма. В четверг его назвала главным риском для мировой торговли директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, в пятницу проблеме была посвящена сессия «Экономический протекционизм и глобальные рынки».

Протекционизм - это игра «с нулевым результатом», сказала первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева. Но его причина не торговые войны - корни протекционизма лежат в росте социального неравенства, констатировал глава подразделения по суверенным рейтингам Fitch Джеймс Маккормак: избирателей это возмущает, в политике нарастает популизм, и самый простой ответ на недовольство людей - найти врага за границей. Многие выигрывают от глобализации, но большинство «не получают своего куска пирога», меритократия больше не работает, сказал госсекретарь по международным финансовым вопросам Федерального департамента финансов Швейцарии.

Пример такого популизма - политика президента Дональда Трампа по защите рынка США. Трамп обещал бороться за снижение торгового дефицита США, но за время его президенства он только вырос, указал модератор сессии главный экономист «Ренессанс капитала» Чарльз Робертсон. Уровень жизни населения в США невелик, стоимость образования выросла в разы, сказал экономист Энди Се, это означает, что надежды на будущее лишены уже два поколения: «Кого обвинять? Можно, конечно, китайцев. Китайцы любят зарабатывать - в отличие от американцев. Может, стоит поменять ситуацию в США?»

Такое уже было - при президенте Рональде Рейгане: он боролся с дефицитом в торговле с Японией, Трамп - с Китаем, напомнил Робертсон. Рейган вводил ограничения и высокие пошлины на импорт из Японии, но торговый дефицит продолжил расти и уменьшился в 1986 г. благодаря ослаблению курса доллара. Пример не идеальный, оговорился он: Япония была партнером США, Китай - потенциальный противник.

Процесс глобализации продолжается, несмотря на мрачные прогнозы, говорилось в докладе Института Гайдара «Российская экономика в 2017 году. Тенденции и перспективы». Мировая торговля в 2017 г. продолжала расти быстрее мировой экономики, но медленнее, чем 10 лет назад, а страны все активнее прибегают к протекционистским мерам. Традиция отвечать на мировые вызовы протекционистскими мерами есть в России, заметил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф.

Сейчас протекционизм более выражен, чем во времена Рейгана, сказала Юдаева: глобальные цепочки были меньше, и потому эффект от протекционистских мер был меньше и более предсказуем. Негативный эффект для рынка труда от заградительных пошлин перевешивает позитивный, писала FT, - например, введенные Джорджем Бушем-младшим пошлины на импорт привели к потере 200 000 рабочих мест в американских компаниях, использующих сталь.

Для протекционизма есть причины и структурного характера, указывали авторы доклада Института Гайдара, одна из них – численность населения азиатских стран высока, его благосостояние растет, и эти экономики все больше переориентируются на внутренний рынок. Кроме того, происходит реиндустриализация развитых стран - производства приближаются к регионам потребления и R&D. Наконец, ограничивать доступ к внутренним рынкам правительства вынуждает нарастание неопределенности на рынке труда.

Но защитные меры не помогут сбалансировать внешнюю торговлю, говорили участники дискуссии на форуме. Как и Рейгану, Трампу, несмотря на громкие слова, пока не удалось достичь обещанных результатов, ему не «разрушить мировую торговлю», говорил Робертсон, но надо внимательно следить за валютными котировками. Манипулирование валютными курсами - более серьезная мера, чем повышение торговых тарифов, согласен председатель совета директоров «Сафмар финансовые инвестиции» Олег Вьюгин, так как на тариф всегда можно ответить тарифом.

Сократить торговый дефицит США мешает бюджетный дефицит. И пока фискальная политика не способствует сокращению дефицита в торговле. По оценкам бюджетного управления конгресса США, снижение налогов, инициированное Трампом, увеличит бюджетный дефицит на $1,7 трлн за 10 лет. А снижение им корпоративных налогов может только увеличить имущественную пропасть, на одной стороне которой - владельцы бизнеса и топ-менеджеры, на другой - их работники, показало исследование Суреша Налларедди и Хуана Карлоса Суареа Серрато из Университета Дьюка и Этана Руана из Гарвардской школы бизнеса. Как правило, показали они, сэкономленное на налогах тратится не на инвестиции и создание новых рабочих мест, а на увеличение доходов 10% наиболее состоятельных жителей США, в первую очередь 1% богатейших американцев.

Эмоции первого дня Петербургского форума