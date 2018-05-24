Эмоции первого дня Петербургского форума
Переживания участников в объективе фотографов
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер
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Министр здравоохранения Вероника Скворцова
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Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский во время панельной сессии «Умная среда: новый уровень развития городов»
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Бизнесмен Алексей Мордашов
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Президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин
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Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина во время сессии «Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения»
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время сессии «Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения»
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков
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Генеральный директор «МРСК Центра» Олег Исаев во время сессии «Цифровая трансформация электроэнергетики России: готовность к вызовам, открытость к возможностям»
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Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и председатель совета директоров группы компаний ЕСН Григорий Березкин (слева направо) во время сессии «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций»
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Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук
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Проректор Университета им. Эдит Коуэн (ECU) Вей Ванг и председатель секретариата (Китай) Российско-китайской ассоциации медицинских университетов, президент Харбинского медицинского университета Ян Баофэн (слева направо) во время сессии «Векторы медицины будущего: кто будет лечить человека через 30 лет»
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Спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов во время сессии «Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?»
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая во время сессии «Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?»
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Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и министр экономического развития Максим Орешкин
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