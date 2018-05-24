О чем стоит поговорить на ПМЭФ

Сквозной темой Петербургского экономического форума – 2018 заявлено создание экономики доверия, которая будет обсуждаться в контексте мировой экономики, потенциала экономики российской, развития человеческого капитала и технологий для лидерства. Тема универсальная: глобальная и притом вполне отвечает риторике Владимира Путина, объявившего о грядущем мобилизационном экономическом рывке. Проблема, однако, в том, что есть форум и есть реальность: доверие в экономике не создается распоряжениями и указами и не выживает в условиях изоляционизма – и было бы полезно об этом на форуме поговорить.

«Доверие играет колоссальную роль, без него нет инвестиций, растут транзакционные издержки, в результате чего тормозится развитие» – все это верные слова из программы форума. Собственно, именно с такими последствиями низкого уровня доверия российская экономика и имеет дело сейчас – вопрос, кто в этом виноват и что с этим делать. Правда, дискуссии на такую тему на форуме не планируется. Зато участникам форума предстоит обсудить такие темы, как: «Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения», «Экспорт доверия: как создать безопасную глобальную цифровую инфраструктуру», «От Атлантики до Тихого океана: создавая пространство доверия», «Новая экономическая повестка (НЭП): что, как, кто?», «Народная дипломатия: от доверия людей к доверию экономик».

Доверие тут рассматривается в разных ракурсах: отношений между экономиками разных стран, бизнесом и потребителем, в бизнес-сообществе и обществе в целом. Все это, конечно, важные аспекты, но за кадром рискует остаться такой важный актор, как государство, действия которого в последние годы едва ли можно назвать отстройкой доверия. Напротив – рамкой, задающей направление развитию страны, чем дальше, тем отчетливее становится именно что недоверие: бизнесу, обществу, внешнему миру. Государство и силовики в целом не доверяют бизнесу, считая получение прибыли делом как минимум подозрительным, а то и просто составом уголовного преступления; бизнес отвечает взаимностью, уезжая из страны или уводя компании в офшоры. Бизнес ждет от власти стабильных и общих для всех, в том числе для самой власти, правил, а власть от бизнеса – постоянной подстройки под регулярно и притом всегда внезапно меняющиеся правила, которые она сама постоянно нарушает, считая это признаком силы. Залог высокого уровня доверия – предсказуемость и порядочность, прозрачность и открытый доступ к информации. Но на госуровне очень часто принимаются решения, которые, похоже, как минимум не до конца продуманы, говорит экономист Евгений Гавриленков. Одновременно с обещаниями прорыва блокируется Telegram, меняются налоги, вводятся антисанкции – эти поспешные действия, которые могут еще и противоречить друг другу, создают среду с высокой степенью неопределенности, что играет на снижение доверия.

Эти проблемы возникли так давно, что практически превратились в часть пейзажа: понятно, что никакого форума не хватит их обсудить и тем более найти решения. Но три летних дня в Петербурге – достаточный срок, чтобы хотя бы назвать их вслух.