Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4581 от 05.06.2018 под заголовком: Штатная критика

США получили отпор от торговых союзников и Китая

Это осложнит встречу Дональда Трампа с лидерами большой семерки
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Торговые отношения США с западными союзниками и Китаем осложняются. В субботу министры финансов шести членов семерки – Канады, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Японии – выпустили совместное заявление, раскритиковав решение Вашингтона ввести пошлины на импорт алюминия и стали из ЕС, Канады и Мексики. В воскресенье после переговоров в Пекине Китай предупредил, что не будет увеличивать закупки американских товаров без гарантий, что США не обложат импортными пошлинами его товары. Это обостряет ситуацию перед встречей президента США Дональда Трампа с другими лидерами на саммите G7 в Квебеке 8–9 июня.

Семерка редко критикует кого-то из своих членов. «Я не могу припомнить ни одного случая, чтобы в сторону США был брошен упрек, – говорит управляющий директор Rock Creek Global Advisors Дэниел Прайс, который представлял администрацию Джорджа Буша-младшего на саммитах. – Обычно именно США выступали за единство семерки, но теперь вдруг стали источником разногласий».

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