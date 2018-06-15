Центробанк Кипра официально объявил борьбу с компаниями-пустышками

В ближайшее время ЦБ Кипра внесет изменения в директиву по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Chris Ratcliffe / Bloomberg / Getty Images

В четверг, 14 июня, центробанк Кипра разослал коммерческим банкам письмо с предупреждением о том, с какими компаниями им стоит прекратить работать. «Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердили кипрский адвокат и местный банкир. Ранее представитель ЦБ Кипра опровергал «Ведомостям» информацию о кампании против офшорных структур.

В ближайшее время ЦБ внесет изменения в директиву по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в письме. А до 31 июля банки должны проверить свою клиентскую базу и исключить из нее компании-пустышки.

«Пустышками» кипрский регулятор называет компании, у которых нет реального физического присутствия на территории Кипра, которые не ведут реальной экономической деятельности, не представляют собой экономическую ценность, зарегистрированы в юрисдикциях, где нет обязанности предоставлять органам власти аудированную финансовую отчетность, или являются налоговыми резидентами офшорных зон. Если у компании есть номинальный офис, пусть даже с несколькими сотрудниками, – физическим присутствием это не считается, указано в документе. Если компания попадает под один из этих критериев – банки должны отказаться с ней работать.

ЦБ призывает подходить к такому решению осторожно, но оценивать реальные риски от работы с компаниями-пустышками. Оцениваться должны компании, созданные для владения акциями или активами, в том числе недвижимым имуществом или судами, для валютных операций, перевода активов, корпоративных слияний или выступающие в качестве «кошелька» группы, даже если сама группа занимается законным бизнесом и предоставляет информацию о конечных бенефициарах. Если же банк продолжает работать с компанией-пустышкой, он должен обосновать свое решение ЦБ.

В начале июня о существовании такой директивы рассказал управляющий партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Позиция ЦБ Кипра полностью соответствует позиции Организации по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), представители которой предписали ввести такое понятие в законы Кипра. В европейских же законах, на которые ссылается кипрский регулятор, понятия «пустышек» нет, это влияние американских контролеров, уверен он. ЦБ ссылается на директиву ЕС, но первым подходит к ее выполнению с такой тщательностью – в других странах нет подобных критериев и компании даже с сомнительной репутацией открывают там счета, говорит партнер Ronlaw Partners Павел Романенко. Но правила должны быть едины для всего ЕС и подобные требования будут выдвигать центробанки других стран, опасается он.

Под описанные критерии могут попасть тысячи, если не десятки тысяч компаний, связанных с российскими деньгами, говорит руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов. Но ЦБ дополнительно перечисляет критерии для офшорных компаний, которые могут рассматриваться как смягчающие. Например, холдинговая активность в отношении акций других компаний, недвижимости, нематериальных активов или судов, а также использование офшорной компании в качестве корпоративного казначейства или для «правомерных» корпоративных реструктуризаций, отмечает Куликов.

Если банки будут оценивать офшорные компании с точки зрения этих дополнительных критериев, масштаб действия письма будет меньше. В этом случае под удар попадут только компании-кошельки, которые используются исключительно для владения банковскими счетами, проведения отдельных операций или владения ликвидными активами, заключает Куликов. Из логики письма следует, что критерии будут использоваться как смягчающие, но детали станут понятны только на практике, говорит Романенко. Пока кажется, что правила коснутся 99% российских компаний, работающих на Кипре, и удивительно, что резать будут не только компании из офшорных зон, но и из любых юрисдикций, предупреждает он.

«Ведомости» ждут комментария от ЦБ Кипра.

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