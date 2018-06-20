Минэкономразвития приготовилось повысить рост ВВП в 2017 году

Пересмотр показателей промышленного производства в России повлечет повышение темпа роста ВВП Евгений Разумный / Ведомости

Пересмотр Росстатом показателей промышленного производства в России повлечет повышение темпа роста ВВП в 2017 г. на 0,3 п. п., сообщило сегодня Минэкономразвития. Таким образом, итоговая оценка темпа роста ВВП за минувший год может составить около 2% вместо нынешней оценки в 1,5%.

Уточнение коснется и текущего года: в I квартале Минэкономразвития оценивает темп роста ВВП на уровне 1,5% при текущей официальной оценке Росстата 1,3% (год к году). За первые пять месяцев года ВВП увеличился, по оценке министерства, на 1,8%, причем в апреле - на 2,2%, а в мае - на 2,1%.

«Основной вклад в ускорение экономического роста в апреле-мае по сравнению с I кварталом 2018 г. внесли обрабатывающая промышленность, транспорт, оптовая и розничная торговля. Кроме того, в последние два месяца продолжилось восстановление строительного сектора (1,4% г/г и 5,6% г/г в апреле и мае соответственно) после слабых результатов I квартала 2018 г.», - пишет Минэкономразвития.

Несколько дней назад Росстат существенно пересмотрел показатели промышленного производства за 2016–2018 гг. По новой оценке, промышленность в 2017 г. выросла не на 1%, как считал Росстат, а на 2,1%, в январе – марте 2018 г. – не на 1,9%, а на 2,8%, а в апреле – не на 1,3%, а на 3,9%. В мае, согласно уже новым расчетам, выпуск увеличился на 3,7% в годовом выражении. Это гораздо выше консенсус-прогноза экономистов Reuters, ожидавших замедления до 0,8%.

Основной вклад в пересмотр показателя внесло получение годовых данных о малых и средних предприятиях, объяснил «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин, была уточнена статистика и по крупному бизнесу. Год назад Росстат был подчинен Минэкономразвития.