Экономика / Налоги и сборы

$1 заплаченный в офшорах позволял бизнесу сэкономить $5 на родине

Теперь эти схемы существенно подорожали
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Каждый доллар налогов, выплаченный компанией в странах с низкими налоговыми ставками, позволяет ей экономить $5 там, где она ведет бизнес. Пока страны сражались друг с другом за налоги, в 2015 г. такие юрисдикции привлекали около 40% прибыли международных компаний, или 8% своего национального дохода. К таким выводам пришли Томас Торслов и Людвиг Виер из Копенгагенского университета, а также Габриэль Цукман из Калифорнийского университета в Беркли.

Притягательные ставки

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