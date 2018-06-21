Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4592 от 21.06.2018 под заголовком: Россия готова меняться

Россия готова обменяться налоговой информацией

Через месяц банки раскроют налоговикам данные о счетах нерезидентов
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Банки, управляющие и страховые компании, депозитарии, брокеры, пенсионные фонды и другие финансовые организации за месяц должны научиться определять налоговый статус клиентов и собирать информацию об их операциях. А до 31 июля – отчитаться о счетах нерезидентов перед ФНС. Постановление, необходимое для присоединения России к международному обмену налоговой информацией, премьер Дмитрий Медведев подписал на прошлой неделе.

С 20 июля банки должны внедрить процедуры идентификации новых клиентов. В отчете (Common Reporting Standard, CRS) должны быть как минимум имя клиента, номер банковского счета, название и реквизиты финансового института, данные о состоянии счета и о движении средств за год. Должны быть раскрыты инвестиционные доходы клиентов и от продажи акций, проценты по вкладам, облигациям, договорам накопительного страхования, обязательствам НПФ.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике