Россия готова обменяться налоговой информацией

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Через месяц банки раскроют налоговикам данные о счетах нерезидентов Евгений Разумный / Ведомости

Банки, управляющие и страховые компании, депозитарии, брокеры, пенсионные фонды и другие финансовые организации за месяц должны научиться определять налоговый статус клиентов и собирать информацию об их операциях. А до 31 июля – отчитаться о счетах нерезидентов перед ФНС. Постановление, необходимое для присоединения России к международному обмену налоговой информацией, премьер Дмитрий Медведев подписал на прошлой неделе.

С 20 июля банки должны внедрить процедуры идентификации новых клиентов. В отчете (Common Reporting Standard, CRS) должны быть как минимум имя клиента, номер банковского счета, название и реквизиты финансового института, данные о состоянии счета и о движении средств за год. Должны быть раскрыты инвестиционные доходы клиентов и от продажи акций, проценты по вкладам, облигациям, договорам накопительного страхования, обязательствам НПФ.