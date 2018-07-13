Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4608 от 13.07.2018 под заголовком: Чиновников ждут в облаках

Чиновников могут обязать переводить IT-системы в облака

Минцифры предлагает миграцию даже для уже работающих систем
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Проект создания типовых государственных IT-сервисов, которые будут работать по так называемой облачной модели – SaaS (software as a service), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представит правительству до 1 марта. Ему также предстоит разобраться с тарифами на такие услуги и составить список первоочередных типовых систем, говорится в подготовленном Минцифры проекте постановления правительства. Он опубликован на regulation.gov.ru.

SaaS предполагает, что заказчик удаленно арендует у провайдера готовый сервис, при этом не несет расходы на его физическую инфраструктуру – например, нужные для работы софта серверы, которые иначе пришлось бы закупать и устанавливать самостоятельно. Это помогает экономить в ходе IT-проектов.

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