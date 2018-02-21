«Ростелеком» даст госорганам отечественный софт

Он может стать единственным поставщиком отечественного ПО для госорганов

Статья опубликована в № 4513 от 21.02.2018 под заголовком: Чиновники переедут в облако «Ростелекома»

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«Ростелеком» может заработать на офисном софте российских чиновников Андрей Гордеев / Ведомости

Предложение о назначении «Ростелекома» единственным поставщиком отечественного облачного софта для госорганов Минкомсвязи должно представить в правительство до 15 марта. Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по использованию IT для улучшения качества жизни, состоявшегося 9 февраля. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Такой пункт в нем содержится, подтвердил человек, знакомый с участниками совещания и с текстом протокола.

Что такое офисный софт, правительство определило в марте 2017 г. Это коммуникационный софт, офисные пакеты для работы с текстами, таблицами и презентациями, почтовые приложения, справочно-правовые системы, системы электронного документооборота и антивирусной защиты.

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