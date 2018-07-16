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Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4609 от 16.07.2018 под заголовком: Страховая пенсия подождет

В правительстве договорились о будущей накопительной пенсионной системе

Страховщиков к этим деньгам допустят не скоро
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Через месяц Минфин и ЦБ представят на публичное обсуждение законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Базовый сценарий уже есть – он был согласован на прошлой неделе на совещании у первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова, рассказал «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев. Силуанов хочет, чтобы законопроект был принят Госдумой в осеннюю сессию, говорит участник совещания.

ИПК должен заменить государственную накопительную пенсионную систему, взносы в которую заморожены с 2014 г. В ИПК их будет делать сам работник – по умолчанию взнос будет увеличиваться с 0 до 6% на 1 п. п. в год. Но работник может сам определить размер взноса, например сохранить его нулевым. Накопления будут собственностью человека, а не государства, как по действующему законодательству. Центральным администратором будущей системы станет Национальный расчетный депозитарий (НРД), говорит Моисеев. Он будет вести учет участников и выплат, через него работодатель сможет перечислять средства в НПФ.

Вторая идея – допустить страховые компании к ИПК, но на первом этапе – через инструмент пенсионных аннуитетов, рассказывает Моисеев.

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