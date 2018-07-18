Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4611 от 18.07.2018 под заголовком: Залоги уйдут на налоги

Государство должно выйти на первый план в банкротстве компаний

Налоговики могут получить преимущество перед всеми кредиторами
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Обеспечить требования налоговиков залогом, что позволит удовлетворять их раньше остальных, предложил Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в проекте поправок в закон о банкротстве, направленном в Думу («Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил федеральный чиновник). Поправки неоднократно обсуждались с Минэкономразвития, Минюстом и профильными экспертами и были поддержаны государственно-правовым управлением президента и Федеральной налоговой службой (ФНС), пишет спикеру Вячеславу Володину председатель совета ассоциации Дмитрий Скрипичников. Представитель Володина подтвердил получение письма и законопроекта. Скрипичников отказался от комментариев.

«Сфера банкротства несовершенна и требует комплексного реформирования, при комитете создана рабочая группа, в которой обсуждаются все предложения по банкротству, в том числе эти поправки, – говорит председатель комитета Госдумы по собственности Николай Николаев. – Конечно, роль государства в банкротстве должна выходить на первый план – до сих существуют управляемые банкротства, и эти предложения в том числе помогут решить эту проблему».

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