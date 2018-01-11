Как налоговики получили приоритет при взыскании долгов

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Налоговики идут вне очереди Александра Астахова / Ведомости

В декабре 2017 г. Конституционный суд (КС) Российской Федерации признал, что взыскивать налоговые недоимки компании с ее директора или бухгалтера допустимо. Сам этот факт вопросов вроде бы не вызывает (такие дела российские суды рассматривали уже несколько лет). Но КС при этом оставил в стороне процессуальные вопросы, поэтому последствия у этого решения будут неожиданные: фактически налоговые требования получили преимущества перед всеми прочими кредиторами, и долги перед бюджетом можно требовать, не начиная процедуры банкротства.

В чем суть определения КС? Во-первых, взыскать налоги компании можно только с директора или бухгалтера, против которого было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов, завершившееся приговором суда или прекращенное по не реабилитирующим основаниям (например, в связи с амнистией).

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