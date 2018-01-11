Мнения
Платный
Иван Стасюк
Аналитика
Статья опубликована в № 4484 от 11.01.2018 под заголовком: Налоговики идут вне очереди

Как налоговики получили приоритет при взыскании долгов

Неразъясненные Конституционным судом процессуальные вопросы взыскания долгов неожиданно изменили систему приоритетов

В декабре 2017 г. Конституционный суд (КС) Российской Федерации признал, что взыскивать налоговые недоимки компании с ее директора или бухгалтера допустимо. Сам этот факт вопросов вроде бы не вызывает (такие дела российские суды рассматривали уже несколько лет). Но КС при этом оставил в стороне процессуальные вопросы, поэтому последствия у этого решения будут неожиданные: фактически налоговые требования получили преимущества перед всеми прочими кредиторами, и долги перед бюджетом можно требовать, не начиная процедуры банкротства.

В чем суть определения КС? Во-первых, взыскать налоги компании можно только с директора или бухгалтера, против которого было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов, завершившееся приговором суда или прекращенное по не реабилитирующим основаниям (например, в связи с амнистией).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
SVD2104
04:24 11.01.2018
все для фронта, все для победы
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике