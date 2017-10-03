Как работать с безнадежными долгами

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Многие предприниматели сталкиваются с недобросовестными контрагентами, которые не платят по своим обязательствам. С юридической точки зрения безнадежным считается долг, вероятность взыскания которого менее 50%. Как правило, речь идет о долгах компаний, у которых нет денег на счетах либо счета которых неизвестны или они скрывают свое имущество.

Что делать, чтобы добиться выплаты долга, считающегося безнадежным? Вся работа по взысканию долга делится на три стадии, и на каждой стадии нужно выполнить определенные действия.

Досудебная стадия. На этой стадии самое важное – это мониторинг финансового и правового состояния контрагента. Несмотря на наличие программ и технических решений, позволяющих легально получать информацию о должнике, многие кредиторы этим пренебрегают. Мониторинг за состоянием должника должен вестись постоянно и по ключевым изменениям: судебные споры, исполнительные производства, внесение изменений в ЕГРЮЛ, проверка сохранности регистрируемых активов. Не стоит пренебрегать и переговорами с должником. То, что контрагент – ваш должник, он должен понимать, знать и чувствовать постоянно. Если кредитор не проявляет активности, должник психологически забывает о долге.