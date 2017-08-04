Предпринимательство
Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: Советы юриста: Субсидиарная ответственность: инструкция для собственников

Субсидиарная ответственность: инструкция для собственников

У кредиторов стало больше возможностей для получения долгов
Ольга Гутиева, адвокат адвокатского бюро «Дмитрий Матвеев и партнеры»

С 1 июля изменились законы о субсидиарной ответственности собственников и топ-менеджеров. У кредиторов стало больше возможностей для получения долгов. Ответственность и риски директоров и владельцев бизнеса значительно выросли.

С 1 сентября кредиторы смогут предъявить претензии контролирующим лицам даже после того, как компания-должник была ликвидирована и исключена из ЕГРЮЛ. Прежде такой возможности не было. Проверять будут компании, закрытые налоговиками из-за непредоставления отчетности и отсутствия движения средств по счетам в течение года до ликвидации. Проверка коснется всех компаний, ликвидированных после внесения поправок в законы, а инициировать процедуру смогут даже бывшие сотрудники в течение трех лет после ликвидации.

Собственники и директора будут привлекаться к субсидированной ответственности по выявленным претензиям. Им придется отвечать в том случае, если компания не смогла расплатиться по долгам из-за их недобросовестного или неразумного поведения. Согласно сложившейся судебной практике к критериям недобросовестности относятся:

1. Конфликт между личными интересами лица и интересами компании. Если директор заключил договор подряда по завышенным ценам с фирмами, учредителем или руководителем которых он является, то для суда это прямое указание на такой конфликт интересов.

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