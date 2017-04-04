Как сохранить активы компании во времена экономического спада

Пытаясь поддержать бизнес на плаву во время экономического спада, предприниматели прибегают к различным способам сохранения активов. Выходом может стать реорганизация и увеличение уставного капитала.

Реорганизация. Если вы несете большие затраты на содержание непрофильных активов, если система внутреннего контроля неэффективна или ваша продукция стала неконкурентоспособной, вам рекомендуется реорганизация – в форме разделения или выделения. При разделении бизнес делят на несколько новых юрлиц и передают им имущество старой компании. А старая компания перестает существовать. При выделении образуется одно или несколько новых юрлиц, но прежняя компания сохраняется. Каждому новому юрлицу передается часть имущества и обязательств реорганизованного бизнеса. В результате вместо одной компании появляется одна или несколько самостоятельных бизнес-единиц. Успешные примеры реорганизации – вывод непрофильных и вспомогательных подразделений и создание на их основе сервисных предприятий. В итоге повышалась производительность труда и прозрачность бизнеса. Однако реорганизация чревата и рисками – новые предприятия могут привлечь к солидарной ответственности по долгам реорганизованной компании, в том числе по налоговым. И неудивительно: часто реорганизация затевается для выведения активов из-под обременения, а также для уклонения от уплаты налогов. И арбитражные суды часто встают на сторону кредиторов и ФНС. Налоговики активно выявляют схемы по получению бизнесом необоснованной налоговой выгоды. Под подозрение контролеров попадают любые случаи разделения, выделения или создания дочерних структур. Подобное решение собственников может квалифицироваться как способ уклонения от уплаты налогов.

Что делать бизнесу?

Экономически обосновывать цели реорганизации. Такой целью могут быть финансовое оздоровление, повышение эффективности бизнес-процессов и производства, улучшение системы внутреннего контроля, сокращение затрат, продвижение на рынок нового бренда и др. И если предприятие в результате сэкономит на налогах, эта выгода будет признана обоснованной.