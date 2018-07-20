Трамп готов обложить пошлинами весь импорт из Китая

Трамп посетовал на большой дефицит в торговле с Китаем и заявил, что считает это «очень нечестным» Andrew Harnik / AP

Президент США Дональд Трамп дал понять, что в случае необходимости готов ввести пошлины на весь импорт из Китая. Об этом он заявил в пятницу в интервью CNBC. Такая риторика означает дальнейшую эскалацию торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

В интервью Трамп в очередной раз посетовал на большой дефицит в торговле с Китаем и заявил, что считает это «очень нечестным». Согласно официальным данным, в прошлом году США импортировали из Китая товары на $505,5 млрд, а экспортировали только на $129,9 млрд. «Я готов дойти до $500 млрд», - заявил Трамп, имея в виду введение пошлин на весь импорт из Китая.

Пока две крупнейшие экономики мира ввели друг против друга 25%-ные импортные пошлины на $34 млрд каждая (еще на $16 млрд вступят в силу позже). Поскольку Пекин ответил на эти меры Вашингтона, Белый дом на прошлой неделе заявил, что рассмотрит введение 10%-ных пошлин на импорт китайских товаров еще на $200 млрд, и уже составил их список. Пошлины на $200 млрд вступят в силу не раньше, чем в сентябре, чтобы у американского бизнеса было время высказаться по поводу попавших в список товаров. Трамп предупреждал в июле, что готов обложить пошлинами импорт еще на $300 млрд.

Если США введут новые пошлины, у Китая уже не будет возможности ответить на них зеркальными мерами. Поэтому Пекин рассматривает другие меры, писала WSJ со ссылкой на знакомых с его планами чиновников. Это могут быть более долгие проверки товаров из США на границе и более длительное рассмотрение сделок слияния и поглощения с участием американских компаний.

По словам Трампа, некие китайские чиновники заявили ему, что до его прихода к власти в Белом доме «никто бы никогда не стал жаловаться» на торговую политику Китая. Но Трамп «теперь не просто жалуется», поэтому Пекину «не нравится, что он делает». Однако Трамп заявил, что «не хочет пугать» Китай и что «желает ему добра». «Я делаю это не ради политики, а делаю то, что правильно для нашей страны, - приводит CNBC его слова. - Китай надувает нас уже долгое время».