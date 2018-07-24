Новый меморандум Внешэкономбанка увеличивает число потенциальных проектов

Максим Стулов / Ведомости

Спустя три года после того как долги и западные санкции привели Внешэкономбанк на грань дефолта, у банка появится новый меморандум. О его утверждении сообщил премьер Дмитрий Медведев.

Меморандум изменен по четырем направлениям, пояснил «Ведомостям» первый зампредседателя ВЭБа Николай Цехомский. Определены новые принципы работы ВЭБа - безубыточность и возможность работать в партнерстве с другими банками. Уточнены новые отрасли, с которыми работает ВЭБ, расширены его возможности как кредитора и более четко прописан порядок работы с проблемными активами, рассказывает Цехомский.

«Мы хотим уйти от ситуации, когда ВЭБ – единственный кредитор проекта, при этом конкурировать с коммерческими банками не собираемся», – пояснил Цехомский. Коммерческие банки неохотно заходят в проекты на начальной стадии, когда еще нет активов и денежных потоков, так как высоки кредитные риски, говорит аналитик Fitch Александр Данилов.

ВЭБ сможет делать этот первый шаг, входить на старте, например, предоставляя капитал, а потом будут подключаться другие банки. Сам факт наличия партнера в виде государства тоже создает дополнительный комфорт для банков, что проект будет реализован, считает он.

Отрасли и инструменты, с которыми сможет работать ВЭБ, также расширяются. А число потенциальных проектов увеличивается. Например, ВЭБ сможет выдавать гарантии, использовать долевое участие, конвертируемое в долг и другие инструменты, например синдикацию. Критерии отбора проектов смягчены: их минимальная стоимость снижена с 2 млрд до 1 млрд руб., минимальный срок окупаемости – с пяти лет до года. Максимальный размер риска на заемщика и по портфелю не изменились. Сохранилась и совокупная доля по портфелю средне- и долгосрочных проектов – не менее 80%. Снижение критериев расширяет перечень проектов, в которые может входить ВЭБ, говорит Данилов. Это может быть сделано для комплексной поддержки проектов, когда средства будут направляться, например, на развитие логистики, поставщиков или подрядчиков, считает он.

Но входить в такие проекты ВЭБ сможет лишь в случае их безубыточности. Меморандум впервые прямо предусматривает, что ВЭБ не финансирует убыточные проекты. Исключение – общегосударственные проекты, меморандум допускает участие в них, даже если ВЭБ может получить убыток. До сих пор проекты ВЭБа не разделялись на собственные и государственного значения, говорит Цехомский. Но в случае прогнозирования ВЭБом краткосрочной убыточности по проектам госзначения государством будет предусмотрен источник компенсации будущих убытков. Решение об участии в таких проектах будет принимать набсовет ВЭБа. Предоставлять фондирование под специальные проекты предлагал еще бывший председатель ВЭБа Владимир Дмитриев, отправленный в отставку в феврале 2016 г.

На 1 апреля ВЭБ профинансировал более 200 проектов на 5 трлн руб., его доля – 2,3 трлн руб. Изменение меморандума – способ избежать чрезмерного числа политизированных, но заведомо убыточных проектов, отмечал аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков. Если по каждому такому проекту ВЭБа будет автоматически возникать гарантия правительства, т. е. фактически расти суверенный долг, правительство может предпочесть финансировать их из бюджета, рассуждал он.