В России нет регионов с максимально развитой инфраструктурой

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Самые большие проблемы в транспортной инфраструктуре Андрей Гордеев / Ведомости

В России нет ни одного региона, инфраструктура которого могла бы считаться максимально развитой, пишут аналитики InfraOne в своем исследовании индекса развития инфраструктуры. Нужные дополнительные инвестиции в 2019 г. – 2,6 трлн руб., оценивают они. В основном деньги нужны 27 регионам с уже развитой инфраструктурой.

Аналитики выбирали объекты инфраструктуры по двум показателям – те, которые серьезно влияют на качество жизни или для развития которых у регионов нет ограничений, кроме финансовых. Таким образом, были исключены морские и речные порты, объекты туризма, исторического наследия, культуры, которые зависят от географии и других факторов.