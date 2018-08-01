В России нет регионов с максимально развитой инфраструктурой
Улучшить ситуацию эксперты предлагают дополнительными инвестициями в нее
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Самые большие проблемы в транспортной инфраструктуре
Андрей Гордеев / Ведомости
В России нет ни одного региона, инфраструктура которого могла бы считаться максимально развитой, пишут аналитики InfraOne в своем исследовании индекса развития инфраструктуры. Нужные дополнительные инвестиции в 2019 г. – 2,6 трлн руб., оценивают они. В основном деньги нужны 27 регионам с уже развитой инфраструктурой.
Аналитики выбирали объекты инфраструктуры по двум показателям – те, которые серьезно влияют на качество жизни или для развития которых у регионов нет ограничений, кроме финансовых. Таким образом, были исключены морские и речные порты, объекты туризма, исторического наследия, культуры, которые зависят от географии и других факторов.
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