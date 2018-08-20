Бюджет цифровой экономики оценили в 1,2 трлн рублей

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Расходы федерального бюджета на национальную программу «Цифровая экономика» в 2019–2024 гг. могут составить 1,2 трлн руб. Донат Сорокин / ТАСС

Расходы федерального бюджета на национальную программу «Цифровая экономика» в 2019–2024 гг. могут составить 1,2 трлн руб., из которых пока что в росписи предусмотрены деньги только на 2019–2021 гг. и чуть больше 120 млрд, так что изыскать придется 1,08 трлн руб. Расходы 2018 г. гораздо скромнее: 8,4 млрд руб., из которых большая часть (7,3 млрд руб.) уже предусмотрена в бюджете.

Деньги пойдут на шесть направлений цифровой экономики.

Дороже всех обойдется направление информационной инфраструктуры – развитие сетей связи и дата-центров, пятое поколение связи, внедрение платформ работы с данными, – которое потребует 627,9 млрд. Новое направление цифрового госуправления (IT-технологии для госслужбы и контрольно-надзорной деятельности) будет стоить 233,1 млрд. Кадры для цифровой экономики (совершенствование системы образования, создание системы мотивации по освоению цифровых навыков) потребуют 138,9 млрд. А на цифровые технологии (создают новые рынки или радикально меняют старые: большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии) нужно 125,3 млрд. Самые скромные направления – это информационная безопасность (защита граждан и государства от IT-угроз) за 18 млрд руб. и нормативное регулирование (правовой режим для создания и работы новых технологий) – всего 1,5 млрд руб.

Такие оценки содержатся в материалах к совещанию у замминистра финансов Андрея Иванова, состоявшегося на прошлой неделе. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили участник совещания и чиновник финансово-экономического блока. Участнику совещания известно, что это промежуточный документ, который после согласования Минфином может существенно измениться. По словам другого собеседника, знакомого с профильными федеральными чиновниками, порядки величин правиться не будут.