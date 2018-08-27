Власти попросят крупные компании потратить 300 млрд рублей на указ Путина
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Идея помощника президента Андрея Белоусова изъять у компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их «сверхдоходов» (по мнению Белоусова) – свыше 500 млрд руб. – стала достоянием гласности две с половиной недели назад. Эту идею Белоусов изложил в письме президенту Владимиру Путину еще в июле. Речь там шла о 14 российских компаниях и их доходах, полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, а также об их инвестиционных возможностях и влиянии санкций. Президент предложил правительству проработать вопрос, ни чиновникам, ни бизнесу идея не понравилась.
Решено было организовать встречу крупных предпринимателей с Белоусовым и первым зампредом правительства, министром финансов Антоном Силуановым в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Бизнес на встрече представляли в основном топ-менеджеры. Белоусов признал, что повышать налоги, когда компании готовы увеличивать инвестиции, неправильно. Но предупредил: «Бизнес должен понимать свою социальную ответственность». И бизнес согласился увеличить инвестиции в социально важные для государства проекты.
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