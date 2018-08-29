Годовая инфляция впервые с сентября 2017 года достигла 3%

Статья опубликована в № 4642 от 30.08.2018 под заголовком: Инфляция на троечку

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Годовая инфляция выросла до 3%, последний раз такого уровня рост цен достигал в сентябре 2017 г. Андрей Гордеев / Ведомости

Инфляция за неделю с 21 по 27 августа составила 0,1%, сообщил Росстат. Таким темпом цены растут уже вторую неделю, до этого четыре недели инфляция была нулевой. Годовая инфляция выросла до 3%, последний раз такого уровня рост цен достигал в сентябре 2017 г.

Разгон инфляции во втором полугодии предсказывали все, напоминает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров: «Факторы прошлого года – крепкий рубль, большой урожай и др. – больше не работают». В августе 2017 г. наблюдалась рекордная дефляция – 0,5%, напоминает и Минэкономразвития в докладе «Картина инфляции». Нормализация цен по сравнению с 2017 г. – основной фактор разгона, солидарны главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Меньше урожай зерновых в мире и растут цены на пшеницу, указано в докладе Минэкономразвития.