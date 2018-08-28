Чьи инфляционные ожидания важнее

Экономист Валерий Черноокий о том, почему не совпадают ожидания экспертов, предприятий и населения — и на кого ориентируется Центробанк

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Андрей Гордеев / Ведомости

Переход к режиму инфляционного таргетирования в 2014 г. увеличил значимость инфляционных ожиданий при разработке и реализации денежно-кредитной политики (ДКП). Подобно Дельфийскому оракулу, Центробанк сегодня пытается управлять ожиданиями экономических агентов за счет проведения достаточно предсказуемой ДКП, ее активного информационного сопровождения и мер, направленных на повышение доверия к принимаемым решениям.

И это не борьба с ветряными мельницами. Ориентируясь на свои инфляционные ожидания, предприятия устанавливают цены и зарплаты, население принимает решение относительно сбережений и потребления, а участники финансовых рынков формируют цены на активы. Все это неминуемо отражается на динамике фактической инфляции, и, следовательно, инфляционные ожидания во многом носят самосбывающийся характер. От того, насколько успешно ЦБ удастся «заякорить» их вблизи целевого уровня, зависит и успех в достижении целевой инфляции без необходимости поддержания ключевой ставки на высоком уровне.

Сложность управления инфляционными ожиданиями еще и в том, что они не наблюдаемы напрямую и требуют определенного измерения. Сегодня экономисты сходятся во мнении, что и адаптивные (основанные на прошлой инфляции), и полностью рациональные (предполагающие полное знание агентами модели экономики и обладание полной информацией о ней) инфляционные ожидания плохо согласуются с данными, и все больше внимания уделяют прямым оценкам ожиданий экономических агентов на основе выборочных обследований и опросов. Но и здесь возникает вопрос: на ожидания каких агентов – населения, предприятий, участников финансовых рынков или профессиональных аналитиков – следует ориентироваться прежде всего?

Один из популярных подходов – использование финансовых инструментов с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции - линкеров. Ожидаемая инфляция обычно рассчитывается как разница между номинальной доходностью стандартной облигации с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) и реальной доходностью индексируемой облигации (ОФЗ-ИН) с тем же сроком к погашению. Однако эта разница отражает не только инфляционные ожидания участников финансового рынка, но и премии за инфляционный риск (стандартные облигации не защищены от инфляции) и ликвидность (линкеры, как правило, менее ликвидны, чем их неиндексируемые аналоги). Кроме того, сейчас на российском рынке обращаются только два выпуска ОФЗ-ИН со сроком погашения в 2023 и 2028 гг., что позволяет оценить только долгосрочные инфляционные ожидания (на 5 и 10 лет), в то время как для целей ДКП важны ожидания и на более коротких временных горизонтах.