ЦБ поднимает ставки

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К покупке валюты на рынке ЦБ вернется при снижении волатильности, невзирая на курс рубля, пообещала Набиуллина Михаил Почуев / ТАСС

Совет директоров ЦБ в пятницу повысил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 7,5% годовых, чем удивил аналитиков – большинство верило в неизменность ставки – и не удивил участников, заранее заложивших в ставки денежного рынка возможное повышение.

Регулятор заявил об усилении инфляционных рисков: прогноз инфляции по итогам 2018 г. – 3,8–4,2% и ее ускорение до 5–5,5% к концу 2019 г. Ускорение инфляции до 3,1% в августе связано с ростом цен на продовольствие и ослаблением рубля. Дальнейший рост доходностей на развитых рынках, отток капитала с развивающихся и геополитические факторы могут сохранить волатильность на российском рынке, предупредил ЦБ. Повышение ключевой ставки способствует сохранению положительных реальных ставок депозитов и поддержит сбалансированный рост потребления. ЦБ придется проводить более жесткую политику, чем планировалось, говорится в докладе регулятора. В перспективе ЦБ видит цикл смягчения денежно-кредитной политики, условия для него создадутся в конце 2019 – начале 2020 г., заявила его председатель Эльвира Набиуллина.