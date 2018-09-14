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Набиуллина назвала сроки смягчения денежно-кредитной политики

Условия для смягчения денежно-кредитной политики могут сформироваться в конце 2019 г. — первой половине 2020 г., считает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. «Банк России предполагает, что оперативная реакция денежно-кредитной политики ограничит рост инфляционных рисков в будущем и создаст условия для смягчения денежно-кредитной политики в конце 2019 г. — первой половине 2020 г.», — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Совет директоров ЦБ 14 сентября повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых. Повышение ключевой ставки произошло впервые с декабря 2014 г.

По словам Набиуллиной, сегодняшнее решение ЦБ по ключевой ставке не обязательно станет началом цикла повышения. В перспективе регулятор видит возможности для начала цикла снижения.

По мнению Набиуллиной, ключевая ставка сейчас уже находится в диапазоне нейтральной денежно-кредитной политики. «Мы пока не изменяли оценку нейтрального уровня ставки на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Напомню, это 6-7% с учетом таргета по инфляции 4%. Однако в краткосрочном периоде произошел рост страновой премии за риск и увеличился наш прогноз инфляции на ближайший год. Поэтому, по нашей оценке, мы сейчас уже находимся где-то в диапазоне нейтральной ставки», — сказала председатель ЦБ.

Повышение ключевой ставки было заложено финансовым рынком России, добавила Набиуллина. По ее словам, под воздействием внешних факторов денежно-кредитные условия в российской экономике ужесточились. «Произошел значительный сдвиг кривой доходности государственных облигаций, некоторые банки начали повышать процентные ставки по депозитам и кредитам», — пояснила председатель ЦБ. Поэтому финансовые рынки ожидали повышение ключевой ставки, резюмировала она.