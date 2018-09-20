Внешэкономбанк лишится части субсидии от бюджета

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Докапитализация ВЭБа за счет ФНБ противоречит сути правила и будет опасным прецедентом Максим Стулов / Ведомости

Спустя несколько месяцев после назначения бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова председателем Внешэкономбанка (ВЭБ) чиновники окончательно договорились о докапитализации банка. «Мы с Игорем Ивановичем Шуваловым договаривались, что власти будут оказывать поддержку по докапитализации института развития, потому что нужны новые кредиты и инвестиции, источником докапитализации будут средства ФНБ, называлась цифра 300 млрд руб.», – сказал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов (его цитирует ТАСС). Принципиально решение принято, уточняет федеральный чиновник, осталось решить, на какой срок будут предоставлены деньги и каким способом. «Это могут быть депозиты, капитал второго уровня», – сказал Силуанов. ВЭБ ведет активный диалог с финансово-экономическим блоком правительства о докапитализации, вопрос в проработке, механизмы и инструменты обсуждаются, лаконичен представитель ВЭБа.

ВЭБ получает поддержку от правительства уже несколько лет подряд, но в 2018 г. она сократилась со 150 млрд до 100 млрд руб. в год. В 2019 г. она сохранится на том же уровне, но уже в 2020–2021 гг. вновь снизится – до 50 млрд руб. в год, следует из проекта бюджета на 2019–2020 гг. («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердил федеральный чиновник).