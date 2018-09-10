ВЭБ может быть докапитализирован за счет резервов бюджета уже в 2019 году

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Минфин готов поддержать ВЭБ (на фото слева направо: председатель ВЭБа Игорь Шувалов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов) Максим Стулов / Ведомости

После того как фонд национального благосостояния (ФНБ) достигнет 7% ВВП в 2019 г., можно будет рассмотреть возможность докапитализировать из него ВЭБ, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов (его цитирует «Интерфакс»).

Докапитализация ВЭБа, о необходимости которой его новый председатель Игорь Шувалов заявил сразу после назначения, обсуждается в правительстве несколько месяцев. В ближайшие пять лет ВЭБ надеялся получить 1 трлн руб., сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Но с тех пор сумма снизилась более чем втрое. «Игорь Иванович Шувалов говорил, что это 300 млрд руб. за несколько лет, – сказал Силуанов. – <...> Мы за то, чтобы ВЭБ был активным институтом развития, для этого нужен капитал». Как именно докапитализировать ВЭБ, еще обсуждается, замечает другой чиновник. Ранее Шувалов говорил о возможной докапитализации банка за счет созданного в бюджете фонда развития. Возможно, это будет дешевое фондирование за счет комбинации механизмов фондирования с рынка и субсидирования процентных ставок, говорит чиновник, а также размещение свободных средств казначейства, ФНБ и депозитов ЦБ. Представитель Минфина отказался от комментариев. ВЭБ активно взаимодействует с Минфином по поводу докапитализации, лаконичен представитель банка.