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Сбербанк выкупил у ВЭБа долг «Шереметьево» на полмиллиарда долларов

Внешэкономбанк переуступил Сбербанку требования по кредиту «Шереметьево» на сумму $537 млн. Об этом говорится в пресс-релизе ВЭБа. Параметры сделки не раскрываются, однако уточняется, что по итогам сделки Сбербанк стал мажоритарным кредитором аэропорта.

ВЭБ в 2006 и 2008 гг. выдал кредиты на общую сумму в $659 млн для финансирования строительства терминала D аэропорта. По словам председателя ВЭБа Игоря Шувалова (его слова приводит «Интерфакс»), кредит в момент его выдачи был высокорискованным, поэтому ВЭБ взял его на себя и выполнил свою роль института развития. «Теперь терминал D работает, это теперь действующий хороший объект», — пояснил Шувалов решение переуступить права на долг. Он добавил, что полученные средства госкорпорация планирует направить на другой проект, но не уточнил, о чем речь.

Помимо ВЭБа строительство терминала D финансировал ВТБ. Заемщиком выступило ОАО «Терминал», в 2012 г. присоединенное к АО «Международный аэропорт "Шереметьево"». Всего «Терминал» занял около $1,1 млрд. В начале 2016 г. гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко говорил, что долг аэропорта перед госкорпорацией — $551 млн, перед ВТБ — $128 млн.

Согласно отчетности аэропорта за 2017 г., на конец отчетного периода ВЭБ был его крупнейшим кредитором. Обязательства перед госкорпорацией в рублевом эквиваленте оценивались в 31 млрд руб.

Как выглядит новый терминал в «Шереметьево»