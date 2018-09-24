Цель по инфляции перестает быть главным приоритетом

Центробанкам нужно больше возможностей для стимулирования экономики в будущем

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Kacper Pempel / Reuters

Последнюю четверть века целевой уровень инфляции, установленный в развитых странах, равен 2%. Но теперь экономисты думают, по-прежнему ли такой темп роста потребительских цен оптимален.

2% всегда были произвольной величиной и, даже если такая цель была релевантной 20 лет назад, это уже не так, учитывая большие изменения в мировой экономике, считают некоторые экономисты. Дебаты усилились после того, как экс-председатель ФРС США Джанет Йеллен предположила, что центробанк может пересмотреть свое целевое значение инфляции, равное 2%. Руководители Банка Канады тоже отметили, что могут сделать это в 2021 г.